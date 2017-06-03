12 هدفاً في افتتاح خماسيات كرة القدم للسيدات

أبوظبي (الاتحاد)

فازت فرق رويال وريد بانداس وكوست على نادي أبوظبي الرياضي «ج» وميجا تالنت النيجيري والتحدي السوداني وتصدرت الترتيب ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات لمنافسات كرة قدم الصالات للسيدات، والتي أقيمت مساء أمس الأول في ملعب كرة القدم في الخيمة الرمضانية. وشهدت المباريات الثلاث تسجيل 12 هدفاً، ضمن بطولة نادي ضباط القوات المسلحة الرياضية المفتوحة بنسختها الحادية والعشرين، والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بتنظيم مشترك بين مجلس أبوظبي الرياضي ونادي ضباط القوات المسلحة.

حضر المباريات صلاح السلومي مدير البطولة وأمل بوشلاخ المنسق العام للبطولة ومحمد الرميثي ويوسف الأرميلي وسالم الزعابي من مجلس أبوظبي الرياضي.

وشهدت المباراة الأولى التي جمعت بين فريقي رويال ونادي أبوظبي الرياضي «ج» ضمن المجموعة الأولى انتصار فريق رويال بصعوبة وبنتيجة 2 - 1 في لقاء شهد إثارة وندية بين الفريقين وحسم في اللحظات الأخيرة، وتقدمت ستيفاني لفريق رويال في الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء، وتمكنت سلامة لاعبة أبوظبي الرياضي من إدراك التعادل في الدقيقة 15 قبل أن تخطف نعيمة الفوز لفريقها في الدقيقة قبل الأخيرة من عمر المباراة، ليضع فريق رويال أول ثلاث نقاط في رصيده.

وضمن المجموعة الثانية نجح فريق ريد بانداس في تحقيق فوز مستحق بثلاثية نظيفة على حساب فريق ميجا تالنت النيجيري، إذ سيطرت لاعبات فريق بانداس على مجريات المباراة وبسطن تفوقهن على منافستهن وسجلن ثلاثة أهداف متتالية حسمن بها النتيجة لصالحهن في المباراة التي أدارها طاقم تحكيم مكون من أحمد مصباح وميثاء الزعابي ونجاح حسن.

وشهدت المباراة الثالثة فوزاً كاسحاً وبسداسية نظيفة لفريق كوست على حساب فريق التحدي السوداني ضمن مباريات المجموعة الثالثة في أكبر نتيجة تشهدها مباريات الجولة الأولى في البطولة ليؤكد فريق كوست عزمه على المنافسة بقوة على التأهل للدور نصف النهائي والسعي للحصول على اللقب.

وجاءت سداسية فريق كوست عن طريق إيمان ودليلة وصابرين، إذ أحرزت كل لاعبة هدفين في المباراة ليتصدر الفريق المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط.

وتقام اليوم مباريات الجولة الثالثة والأخيرة في ختام دور المجموعات والتي ستحدد الفرق المتأهلة إلى الدور نصف النهائي، ويلتقي في المباراة الأولى في العاشرة إلا ربعا من مساء ميجا تالنت مع نادي أبوظبي الرياضي «أ» في المجموعة الثانية، بينما تقام المباراة الثانية في العاشرة والنصف وتجمع بين نادي أبوظبي الرياضي «ب» مع فريق كوست لحساب المجموعة الثالثة، وتختتم بلقاء ضمن المجموعة الأولى في الحادية عشرة مساء بين فريقي هولندا ورويا.