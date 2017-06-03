الأهلي يطلب 17 مليون يورو للاستغناء عن «سو»

وليد فاروق (دبي)

أكدت الصحف التركية أن النادي الأهلي يريد 17 مليون يورو مقابل الموافقة على الاستغناء على السنغالي موسى سو مهاجم الفريق، الذي انتهت إعارته إلى نادي فنربخشة التركي بنهاية الموسم الكروي الحالي، في الوقت الذي يريد النادي التركي تقديم عرض للحصول على خدمات اللاعب بصورة نهائية مقابل مليوني يورو فقط.

وكان الأهلي قد أعار سو (31 سنه) إلى فنربخشه الموسم الماضي بعد موسمه الأول الذي قضاه في صفوف «الفرسان»، ولم يظهر فيه قدراته الكاملة التي يمتلكها، في الوقت الذي عاد اللاعب للتألق من جديد مع الفريق التركي، ونجح في إحراز 12 هدفاً له في الدوري في 24 مباراة شارك فيها، وهدفين في الدوري الأوروبي، وهدف وحيد في كأس تركيا بإجمالي 15 هدفاً.

وذكرت الصحف التركية أن فكرة تجديد الإعارة مرفوضه من قبل النادي التركي؛ نظراً لأنه سيكون مضطراً لدفع راتب اللاعب والذي يبلغ 8 ملايين يورو علاوة على مقابل الإعارة، في الوقت الذي يتمسك النادي بشدة ببقاء اللاعب في صفوفه. ويمتد عقد المهاجم السنغالي مع الأهلي حتى موسم 2019، في الوقت الذي ستكون فرصة عودة اللاعب لصفوف الفريق في كيانه الجديد بعد الدمج صعباً للغاية، في ظل وجود وجود مهاجمين متميزين أجانب مثل السنغالي ماكيتي ديوب والمولدوفي لوفانور.