الطنيجي: التعديل على نظام البطولة بهدف إضفاء الإثارة

دبي (الاتحاد)

أكد سعيد الطنيجي نائب رئيس اتحاد الكرة، رئيس لجنة المسابقات، اكتمال الاستعدادات لانطلاقة دور الستة عشر للمسابقة الأغلى «كأس رئيس الدولة»، متمنياً التوفيق للأندية المشاركة في تقديم الأفضل في السباق نحو اللقب الذي يجمع أندية المحترفين مع أربعة أندية من دوري الدرجة الأولى، بعد ختام التصفيات التمهيدية.

ولفت الطنيجي إلى أن التعديل على نظام المسابقة بإجراء قرعة خاصة بنهاية كل دور وصولاً للنهائي، هدف إلى إضفاء المزيد من عوامل الإثارة والمتابعة للبطولة والمباريات، وذكر أن قرعة ربع النهائي المقررة الاثنين المقبل بمقر الاتحاد في دبي ستكون مفتوحة وبحضور ممثلي الأندية المتأهلة.

وحول المغزى من إقامة مباريات دور الـ 16 على مدار ثلاثة أيام، أوضح: قرار لجنة المسابقات باعتماد إقامة مباريات البطولة جاء بالتنسيق مع لجنة دوري المحترفين، وبهدف إتاحة الفرصة الكافية للأندية المشاركة الاستعداد بشكل جيد، خاصة أندية المحترفين بعد ختام «الجولة 12»، وتعديل موعد مباريات الجولة العاشرة لدوري الدرجة الأولى، والتي كان مقرراً لها يومي 19 و20 يناير، لتُقام يومي 2 و3 فبراير المقبل، لمنح أندية اتحاد كلباء وبني ياس والفجيرة والعروبة في المقابل الفرصة للتحضير الجيد.

ولفت الطنيجي إلى أن إقامة المباريات على مدار ثلاثة أيام توفر أيضاً فرصة جيدة للمتابعة الجماهيرية، علاوة على ظروف النقل التلفزيوني المميز، وكان اتحاد الكرة قد خاطب الأندية من خلال تعميم رسمي بشأن التعديلات على مواعيد مباريات دور الستة عشر.