حورية الهاجري تستمد قيم العطاء من أيام الفريج

هناء الحمادي (الشارقة)

ولدت وترعرعت في الشارقة، وهي من مواليد عام 1974، انطلقت بدايتها التعليمية والدراسية من مدرسه رابعة العدوية في المرحلة الابتدائية وفريج الشويهين، حيث الصحبة المميزة في الفرجان القديمة، لذا تظل ذكريات الفريج تحلق في سماء ذاكرتها.

حورية الهاجري لديها من الأخوة 11، ترتيبها البنت الصغرى المدللة من قبل والديها، وتتصف بأنها ذات شخصية قيادية اكتسبتها من الأخوة الذكور، فمنذ طفولتها كنت ذات شخصية مستقلة ومتفوقة دراسياً، ومع بداية تكوين الشخصية كانت دائمة رئيس مجلس الطالبات، وتشارك في الفعاليات المدرسية، ثم درست الهندسة المعمارية في جامعة الإمارات وبعد التخرج التحقت بالعديد من البرامج الهندسية والابداعية في أوقات الفراغ مثل دبلوم الإبداع والابتكار، دبلوم مهارات التخطيط والتفكير الاستراتيجي، بالإضافة إلى دبلوم المباني الخضراء ودبلوم إعداد المدرب العالمي، ومن ثم التحقت بدائرة الأشغال العامة، وتدرجت في الوظيفة إلى درجة نائب مدير الإدارة بالإنابة، بالإضافة إلى رئيس قسم تسجيل وتأهيل الشركات بالدائرة، هذا بالإضافة إلى المشاركات المجتمعية والإنسانية التي لا تخلو حياتها منها.

حب التطوع

تسترجع الهاجري الماضي وتعود إلى من كان له تأثير في حياتها، خاصة حب العمل التطوعي.. حيث تقول «والدي له أثر كبير في بناء شخصيتي وحبي للعمل الإنساني والتطوعي، فقد كان والدي ومازال من أصحاب الأيادي الخيرة ومنه أنهل حبي للعمل التطوعي والمشاركة المجتمعية، فقد كان يأخذنا لزيارة أقربائنا كبار السن والمشاركة في أفراحهم وأتراحهم، كان دائم النصيحة بالاهتمام بهذه الفئة لما كان له من دور كبير في بناء وقيام الدولة ولا ننسى فضلهم علينا».