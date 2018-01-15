«الفاروق» يرفرف بلقب سباق «شكراً محمد بن زايد»

مصطفى الديب (أبوظبي)

توج القارب «الفاروق» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، بطلا لسباق «شكرا محمد بن زايد» للمحامل الشراعية فئة 43 قدما، الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت أمس الأول.

وحصل البطل على 225 ألف درهم وسيارة، فيما حل ثانيا «مهاجر» لأحمد خادم المهيري، وحصل على 185 ألف درهم وسيارة، أما المركز الثالث فكان من نصيب «غازي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، وحصل على 165 ألف درهم وسيارة، وحل رابعا، «السرب» لراشد خادم المهيري وحصل على 130 ألف درهم وسيارة، وخامسا جاء «طوفان» لحمدان سعيد جابر، وحصل على 125 ألف در هم وسيارة، أما المركز السادس فكان من نصيب «براق» لأحمد محمد راشد مصبح الرميثي، وحصل على 115 ألف درهم، وسابعا حل «الزير» لخليفة بن شاهين المرر، وحصل على 105 آلاف درهم، وكان المركز الثامن من نصيب «الشقي»، وحصل على 95 ألف درهم وتاسعا جاء «زلزال» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وحصل على 90 ألف درهم وفي المركز العاشر جاء «الوصف» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وحصل على 87 ألف درهم.

توج الفائزين بالسباق أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت وماجد عبد الله المهيري عضو مجلس إدارة النادي، وسط حضور كبير من البحارة المشاركين وعشاق التراث البحري الأصيل.. وجاءت فعاليات السباق نفسه مثيرة وحماسية، حيث امتد لمسافة 25 ميلا بحريا، وكانت المنافسة على أشدها لحصد اللقب إلى أن حسم «الفاروق» اللقب لصالحه في نهاية المنافسة بعد أن نجح النوخذة أحمد راشد جمعة السويدي في قيادة الدفة بنجاح من البداية وحتى النهاية.

وجاء سباق «شكرا محمد بن زايد» في إطار حرص نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت الدائم على المشاركة والتواجد والتفاعل مع الأحداث والمبادرات الوطنية الخالصة.

إلى جانب آخر نجح «غازي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في حسم لقب بطل موسم 2017 بعد نهاية الجولة الثالثة لفئة 43 قدما بسباق «شكرا محمد بن زايد»، ونجح «غازي» بقيادة النوخذة أحمد سعيد سالم الرميثي في حصد اللقب بعد أن جمع أكبر عدد من النقاط في السباقات الثلاثة برصيد 199 نقطة.

من جهته وجه أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت الشكر إلى بطل سباق «شكرا محمد بن زايد»، مؤكدا أنه استحق اللقب عن جدارة، وأشاد الرميثي بالالتزام التام من جانب جميع المشاركين باللوائح والقوانين المنظمة للسباق الأمر الذي أخرجه بصورة أكثر من رائعة. وشدد على أن النادي يحرص دائما على المشاركة في كافة الأحداث والمبادرات الوطنية التي من شأنها أن تساهم في ارتقاء الرياضة وكذلك توجيه رسائل الشكر للقيادة الرشيدة، كما وجه الرميثي التهنئة إلى بطل الموسم في فئة 43 قدما، مؤكدا أن «غازي» بقيادة أحمد سعيد سالم الرميثي قدم موسما رائعا وهو ما استحق عليه الثناء والإشادة.

وتمنى أن يكون التوفيق حليف الجميع فيما هو قادم من سباقات، مؤكدا عزم إدارة النادي على تقديم موسم مميز في كافة الفئات، مؤكدا أن حجم المشاركة من جانب البحارة الذي يأتي بالآلاف يؤكد مدى النجاح الذي وصل إليه النادي ومن هذا المنطلق لن يتم التنازل عن هذا المستوى الرائع.