محمد بن راشد ومحمد بن زايد أول اسمـين في المنصة الوطنية للتطوع

دبي (الاتحاد)

دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلِ نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أحد أهم مشروعات عام الخير 2017 وهي المنصة الوطنية للتطوع والهادفة لتسجيل 200 ألف متطوع من المواطنين والمقيمين مع نهاية العام، وسجل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نفسه متطوعاً في مجال صناعة الأمل بالإضافة للعمل البيئي، وسجل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نفسه متطوعاً في مجال العمل الإنساني.

ويأتي إطلاق المنصة الوطنية للتطوع كأحد أهم محاور عام الخير الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حيث دعا سموه مع إطلاقه إلى ترسيخ التطوع وخدمة الوطن كأحد أهم مخرجات عام الخير وأحد أهم سمات المجتمع الإماراتي، وذلك عبر منصة التطوع والتشريعات المرافقة له والمبادرات الشبابية والمجتمعية المعززة لقيمة التطوع في المجتمع.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدات لسموه على حسابه في «تويتر»، «أطلقنا المنصة الوطنية للتطوع، وسجلت فيها متطوعاً في مجال صناعة الأمل بالإضافة للمجال البيئي، وسجل أخي محمد بن زايد متطوعاً في المجال الإنساني». وأضاف سموه «هدفنا ترسيخ التطوع في مجتمع الإمارات خلال عام الخير وبعده، وهدفنا 200 ألف متطوع في كافة المجالات قبل نهاية هذا العام». وأكد سموه بأن التطوع نبل وقيمة للإنسان، ولا يشعر بأهميته إلا إذا أعطى بلا مقابل، ولا يشعر المجتمع بالحياة إلا إذا تكاتف وأسند فيه القوي الضعيف».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على حساب سموه بموقع تويتر إن «الإمارات قدمت محطات عديدة في العطاء وكسبت بقيمها الإنسانية الرفيعة قلوب الملايين حول العالم، والتطوع قيمة تدعم وتؤصل هذا النهج».