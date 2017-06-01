حزب «لولا» يبحث عن انطلاقة جديدة في البرازيل

برازيليا (وكالات)

وسط أزمة سياسية كبرى، عقد حزب العمال البرازيلي بزعامة «لويس إيناسيو لولا دا سيلفا» أمس، مؤتمره الوطني على أمل أن يتمكن الرئيس السابق ورمز اليسار البرازيلي من تمثيل حزبه في الانتخابات الرئاسية المقبلة العام 2018.

ويتصدر «لولا دا سيلفا»، البالغ من العمر 71 عاماً، الذي ترأس البرازيل بين 2003 و2010، استطلاعات الرأي لنوايا الأصوات، لكنه مستهدف في خمس قضايا في إطار فضيحة «بتروبراس»، قد تفضي إلى إيداعه السجن.

ويعول حزب العمال على شعبية «لولا» للنهوض من صدمة إقالة الرئيسة السابقة ديلما روسيف التي وضعت حدا لـ13 عاماً من حكم يساري في البرازيل.

وحل محل الرئيسة السابقة، التي تولت الرئاسة منذ 2011 وحتى إقالتها في 2016، نائبها المحافظ «ميشال تامر»، الذي وجد نفسه بعد ذلك في صلب قضايا كثيرة.