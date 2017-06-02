  • الجمعة 07 رمضان 1438هـ - 02 يونيو 2017م

تحقيق

«حق العودة».. أمل الفلسطينيين فـي المخيمات وإن طالت السنوات
حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 02 يونيو 2017

مخيم الوحدات (أ ف ب)

قبل خمسين عاماً، ترك صبحي عوض وأهله مدينة أريحا، إثر مواجهات بين الجيش الأردني وقوات الاحتلال الإسرائيلية، وهو يعيش اليوم في مخيم في الأردن مع أبنائه السبعة و15 حفيداً لا يعرفون شيئاً عن فلسطين سوى من خلال قصص يرويها لهم الرجل العجوز.

ومنذ العدوان الإسرائيلي في يونيو 1967، يعيش صبحي مثل 300 ألف لاجئ فلسطيني آخرين في مخيم الوحدات شرق عمان، على الذكريات. ويقول الرجل، البالغ من العمر 72 عاماً: «حياتنا كانت سعيدة جداً رغم بساطتها».

وأضاف الرجل الذي كسا الشيب شعره: «إن الحنين إلى ذلك الماضي الجميل يقتلني، وما أذكره يؤلمني بشدة».

ويتجاوز عدد اللاجئين الفلسطينيين في الأردن 2.2 مليون لاجئ، حسب الأمم المتحدة. ويشكل الأردنيون من أصل فلسطيني نحو نصف عدد سكان المملكة، التي كانت الضفة الغربية تخضع لإدارتها قبل عدوان يونيو 1967.

وبعد نصف قرن، تحول مخيم الوحدات الذي يبعد نحو 45 كيلومتراً عن منزل عائلته، الذي تركه مع أفراد أسرته «راكضين»، إلى مقر دائم، لكنه مقرّ علقت فيه شعارات تذكّر دائماً بأنّ مخيمات اللجوء «محطة انتظار قبل العودة»، وتشبه الشعارات المرفوعة في مخيمات اللجوء في سوريا ولبنان والأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة. ... المزيد
     
 