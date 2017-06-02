«حق العودة».. أمل الفلسطينيين فـي المخيمات وإن طالت السنوات

مخيم الوحدات (أ ف ب)

قبل خمسين عاماً، ترك صبحي عوض وأهله مدينة أريحا، إثر مواجهات بين الجيش الأردني وقوات الاحتلال الإسرائيلية، وهو يعيش اليوم في مخيم في الأردن مع أبنائه السبعة و15 حفيداً لا يعرفون شيئاً عن فلسطين سوى من خلال قصص يرويها لهم الرجل العجوز.

ومنذ العدوان الإسرائيلي في يونيو 1967، يعيش صبحي مثل 300 ألف لاجئ فلسطيني آخرين في مخيم الوحدات شرق عمان، على الذكريات. ويقول الرجل، البالغ من العمر 72 عاماً: «حياتنا كانت سعيدة جداً رغم بساطتها».

وأضاف الرجل الذي كسا الشيب شعره: «إن الحنين إلى ذلك الماضي الجميل يقتلني، وما أذكره يؤلمني بشدة».

ويتجاوز عدد اللاجئين الفلسطينيين في الأردن 2.2 مليون لاجئ، حسب الأمم المتحدة. ويشكل الأردنيون من أصل فلسطيني نحو نصف عدد سكان المملكة، التي كانت الضفة الغربية تخضع لإدارتها قبل عدوان يونيو 1967.