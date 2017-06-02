قرقاش: الإمارات ستواصل دعم أفغانستان وموقفنا ثابت ضد الإرهاب

كابول، أبوظبي (وكالات)

قال معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، في تغريدة على «تويتر»، «سنبقى حاضرين بقوة على الصعيد الدبلوماسي والسياسي والإغاثي، موقفنا مع الصديق وضد الإرهاب ثابت». ومكافحة التطرف والإرهاب أمر أساسي.. أفغانستان وغيرها من الخطوط الأمامية تحدد هذه المعركة.. يجب التغلب عليها».

وشيعت كابول أمس ضحايا أسوأ اعتداء تشهده منذ 2001، وهي لا تزال تحت وطأة الصدمة، فيما يتصاعد غضب السكان إزاء فشل الحكومة الأفغانية في حمايتهم.

ورداً على الاعتداء، أصدر الرئيس الأفغاني أشرف غني أمس أمراً بإعدام 11 من مسلحي طالبان وشبكة حقاني المسجونين. وقالت الهيئة العامة للأمن في بيان في وقت متأخر من أمس الأول: «إن خطة الهجوم رسمتها شبكة حقاني بتنسيق وتعاون مباشر من وكالة الاستخبارات الباكستانية».

ويشار إلى أن شبكة حقاني جماعة متمردة عنيفة تتعاون بصورة وثيقة مع طالبان. وتتهم أفغانستان باكستان بدعم وإيواء أفراد حقاني وطالبان.