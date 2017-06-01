إحالة 16 متهماً بالإرهاب إلى القضاء العسكري اللبناني

بيروت (د ب أ)

أحال قاضي التحقيق العسكري اللبناني فادي صوان امس 16 موقوفا إلى المحكمة العسكرية لمحاكمتهم في جرائم تتعلق بالإرهاب، بينهم امرأة.

واتهم القاضي صوان، حسب مصدر رسمي لبناني «أحد عشر لبنانياً بينهم فاطمة السلطان في جرم الانتماء إلى تنظيم داعش وتحضير أحزمة ناسفة للقيام بعمليات إرهابية ضد حواجز الجيش اللبناني في وادي عطا في عرسال (شرق لبنان)». واتهم القاضي صوان أيضاً خمسة سوريين لانتمائهم إلى جبهة النصرة والقتال في سوريا ودخول لبنان». ومن ناحية أخرى، أحالت مديرية المخابرات في الجيش «على القضاء المختص، شخصين آخرين، لم يكشف عن جنسيتهما، لانتمائهما إلى خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، ولتخطيطهما مع بعض أفرادها لاستهداف مركز عائد للجيش اللبناني، ولتخبئتهما أحزمة ناسفة، ولارتباط الثاني بالتفجير الإرهابي الذي حصل في فندق دي روي - الروشة العام 2014»، حسب بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني.