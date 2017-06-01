طرابلس (وكالات)

تظاهر عدد من أهالي منطقة الجفرة وسط ليبيا، الواقعة تحت سيطرة ميليشيات متطرفة، تنديدا بجماعة «الإخوان»، والجماعة الليبية المقاتلة المدعومة من قطر.

وتعتبر هذه المظاهرة الأولى من نوعها، حيث شارك فيها عدد من الليبيين الذين يمثلون أغلب قبائل المنطقة الجنوبية.

وقد اتخذت الميليشيات هذه المنطقة نقطة انطلاق لعدة عمليات إجرامية، فقامت بالهجوم على الهلال النفطي وارتكبت أيضا مجزرة في براك الشاطئ راح ضحيتها أكثر من 130 ليبيا.

يشار إلى أن قيادات المجلس العسكري مصراته الذين تلقوا دعما كبيرا من قطر، قاموا بزيارة المنطقة مرات عدة، حيث التقوا قيادات سرايا الدفاع عن بنغازي، وقدموا لهم دعما عسكريا على هيئة أسلحة وذخائر.

وأعلن جهاز الحرس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق الوطني الليبية امس استعادة السيطرة على مطار طرابلس الذي دمر جزء كبير منه في 2014، بعد رحيل مجموعات مسلحة متخاصمة منه. وصرح رئيس الجهاز الحديث التأسيس العميد نجمي الناكوع «هذه بداية لبناء دولة المؤسسات والقانون». وتضرر مطار طرابلس الدولي الواقع إلى جنوب العاصمة بشكل فادح في المعارك الدامية صيف 2014 والتي انتهت بسيطرة قوات «فجر ليبيا» على العاصمة بإقامة حكومة برئاسة خليفة الغويل. وأضاف الناكوع أن حكومة الوفاق تسلمت إلى جانب المطار «عددا من المعسكرات والمقار الرسمية»، مضيفا أن مهمة الحرس الرئاسي تكمن في حماية مؤسسات الدولة والمنشآت الاستراتيجية وأعضاء حكومة الوفاق.