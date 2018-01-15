حمدان بن سعيد يحرز المركز الأول في «حر وحش»

دبي (الاتحاد)

حقق الشيخ حمدان بن سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، المركز الأول في شوط حر وحش فرخ «نقدي»، بواسطة الطير «شرار» في منافسات بطولة فزاع للصيد بالصقور التلواح، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتعد أولى مسابقات الصيد بالصقور للموسم الجديد لبطولات فزاع التراثية.

وفي شوط حر وحش فرخ «السيارة»، حل الطير «1» لمالكه حمد أحمد بن الشيخ مجرن الكندي في المركز الأول، وجاء بالمركز الثاني «البلوشي» لإبراهيم سلطان الشامسي، وحل بالمركز الثالث الشيخ حمدان بن سعيد بن مكتوم بواسطة الطير «نايف».

وفي شوط حر وحش جرناس «السيارة»، حقق «شجاع» لفريق «أف 3» المركز الأول، فيما جاء بالمركز الثاني «حر كبير» لحمد أحمد بن الشيخ مجرن الكندي وبالمركز الثالث «أس 1» لسويدان بن دميثان.

وفي شوط شاهين وحش فرخ - السيارة، حقق المركز الأول «خمسين» لبطي أحمد بن الشيخ مجرن الكندي وبالمركز الثاني «أس أتش 83» لفريق «أف 3»، وبالمركز الثالث «عوير» لسويدان بن دميثان وفي شوط شاهين وحش جرناس «السيارة»، حقق المركز الأول «صياح» لفريق «أف 3» وبالمركز الثاني «عفريت» لفريق النخبة، وثالثاً «تحدي» لفريق «أف 3»، وفي شوط شاهين وحش فرخ - السيارة، حقق المركز الأول «مقاش» لفريق «أم أر أم»، ونال فريق «أف 3» المركزين الثاني والثالث، عبر «أس أتش 59» و«أف 2148»؟

وثمنت سعاد إبراهيم درويش، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، مشاركة الشيخ حمدان بن سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، التي عززت مستوى المنافسات وأضفت أجواء مميزة على أشواط «حر وحش» التي اتسمت بمشاركة أعداد كبيرة وحضور جماهيري، ليتحول موقع البطولة إلى مهرجان احتفالي بهذه الرياضة التراثية العريقة التي نسعى لتأكيد مكانتها الراسخة في المجتمع، وتوارثها عبر الأجيال.