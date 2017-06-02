فلسطينيون: دعم قطر لحماس يعزز الانقسام

علاء المشهراوي (غزة)

اكد الوزير السابق الدكتور ابراهيم أبراش استاذ العلوم السياسية بجامعة الازهر بغزة أن الدعم القطري لمشروع حركة حماس في قطاع غزة يأتي على حساب دعم مشروع السلطة الفلسطينية، مما يرسخ ويعزز الانقسام الفلسطيني.

وأضاف أبراش في تصريح خاص لـ «الاتحاد»: السلطة الفلسطينية هي عنوان الشعب الفلسطيني، ويجب ان يأتي أي دعم قطري أو غيره عبر هذا العنوان ، وليس عبر حزب أو حركة أو جهة أيا كانت، لان ذلك يصادر دور السلطة الفلسطينية التي يجب ان توزع هذا الدعم.

وأوضح انه لا يجوز تقديم دعم من دولة الى حزب حتى لو كان هذا الحزب يحكم غزة، في إشارة الى حركة حماس، لأنها بذلك تدعم مشروع الحزب على حساب مشروع الدولة الفلسطينية، الأمر الذي لا يخدم الوحدة الفلسطينية ولا يصب في طريق المصالحة الوطنية.

وتابع ابراش قائلا: هذا الدعم لم يكن متوازيا بين الضفة الغربية وقطاع غزة وبين السلطة الفلسطينية وحركة حماس، وبالتالي جاء لترجيح كفة الحركة على كفة السلطة الفلسطينية وهو أمر غير مقبول.