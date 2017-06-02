الشارقة (الاتحاد)

تحت عنوان «مهرجان الشارقة للمسرح المدرسي» جاءت افتتاحية العدد الثامن من مجلة «الشارقة الثقافية»، التي تصدر عن دائرة الثقافة بالشارقة، مشيرة إلى أن أهمية المسرح المدرسي تتمثل بالمساهمة في إيجاد طفل سعيد ومتوازن.

فيما توقف مدير التحرير نواف يونس في مقالته تحت عنوان «كلية الفنون.. ليبقى المسرح» عند مسيرة المسرح الإماراتي العامرة بالفكر والفن والثقافة، مشيراً إلى لأن هذا المشروع المسرحي التنويري، يستكمل بإنشاء كلية الشارقة للفنون، التي أعلن عن تأسيسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وفي تفاصيل العدد مواكبة لفعاليات الدورة السابعة والثلاثين من معرض باريس للكتاب التي احتفت بالكتاب المغربي، ووقفة مع أثر الحضارة العربية الإسلامية في الغرب، وإطلالة على الدور الحضاري العربي في التاريخ الإيطالي.

وفي باب «فن. وتر. ريشة» جولة في عالم الانطباعية الروسية، فيما كتب عبده وازن عن مسرحية «كيف كان العشاء» في صيغتها اللبنانية والتقى مؤلفها دونالد مارغوليس في بيروت.