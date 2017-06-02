جيرتـروود.. امــرأة هنـدسَت العراق ورسمت خريطته

محمد عريقات (عمان)
«أميرة الصحراء»، «الخاتون»، «المرأة الخارقة»، كلها ألقاب تشير إلى «جيرتروود بيل» (1868-1926)، وهي باحثة ومستكشفة وعالمة آثار جاءت إلى العراق عام 1914 للعمل كمستشارة للمندوب السامي البريطاني «بيرسي كوكس» وكان لها دور بالغ الأهمية في ترتيب أوضاع العراق وهندسته.
نتذكر اليوم بيل بمناسبة صدور النسخة العربية من كتاب المؤلفة إليزابيث بيرغوين تحت عنوان «جيرتروود بيل من أوراقها الشخصية 1914-1926»، يتناول سيرة بيل الذاتية التي عكفت على كتابتها منذ وصولها العراق وحتى وفاتها، والذي تضمن 31 رسالة، وصدر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت وعمّان.
|
اعتمدت بيل على شكل الرسائل في كتابتها لسيرتها، مما أضفى عليها صفة حميمية، وجعلها أقرب إلى النفس، ولها صفة الخصوصية التي تجعلها بوحاً بوثائق بالغة الأهمية حول علاقتها بالمنطقة العربية وخوض رحلات بحجة البحث عن الآثار ودراسة لهجات البدو مرة، والإلمام بأصول القبائل وبأنسابها، حيث كانت تواقة ومهتمة وشديدة الحماس مع من حولها وما تعيشه من أحداث يومية. كان لها نشاط وحيوية هائلان.
|
ومن وجهة نظر المترجم نمير عباس المظفر تعكس بيل صورة لامرأة أحبت العراق وعشقت أجواءه وطبيعته، بكل ما لهذه الأجواء والطبيعة من أوجه تناقض، وشعرت بأنها كانت جزءاً لا يتجزأ منه، وأرادت بطريقتها الخاصة، وفي إطار ما تربت عليه من قيم ومفاهيم وما انصرفت إلى اعتماده من معايير، أن تسهم إسهاماً فاعلاً في إعادة بنائه لينهض مرة أخرى صرحاً حضارياً جديراً بأن يكون مركز إشعاع، وسليلاً لأعرق حضارات الأرض، ومن بين أكثرها أثراً على السياق التاريخي لبني البشر.
حظيت جيرتروود بيل بتشييع مهيب عند وفاتها، ولمحبتها وتعلقها بأرض العراق نفذت وصيتها حيث دفنت في مقبرة الإنجليز في باب المعظم وسط بغداد.