سلطان بن زايد يشهد سباق السلوقي التأهيلي في سويحان

أبوظبي (وام)

شهد سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس نادي تراث الإمارات، أمس الأول في مضمار مدينة سويحان، «سباق السلوقي العربي التأهيلي» الذي يقام ضمن فعاليات مهرجان سلطان بن زايد التراثي 2018، وتنطلق فعالياته الأحد المقبل ويستمر حتى 3 فبراير.

وحرص سموه على متابعة السباق ومساراته منذ انطلاقته، فيما التقى سموه باللجنة المشرفة على السباق، واطلع على الإجراءات والتسهيلات المقدمة للمشاركين وفق التعليمات واللوائح والشروط المنصوص عليها، والتي تكفل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص للجميع لإبراز هذا السباق بصورة مشرقة تليق بمستوى هذه الرياضة التراثية.

وقال محمد سعيد المنصوري، رئيس اللجنة المشرفة على السباق، إن السباق التأهيلي شهد مشاركة نحو 100 سلق تابع لملاك من الدولة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والكويت.

وأضاف: السباق تضمن عشرة أشواط لمسافة 2500 متر- خمسة أشواط للذكور وخمسة للإناث - فيما يتضمن السباق النهائي «سباق التحدي» الذي يقام 27 الشهر الجاري شوطين لمسافة ألفين و500 متر - للذكور والإناث.

وفي ختام السباق كرم سنان أحمد المهيري المدير التنفيذي للأنشطة والفعاليات في النادي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، المتأهلين لسباق التحدي، حضر السباق كل من عبدالله محمد جابر المحيربي المدير التنفيذي للخدمات المساندة في النادي، ومنصور سعيد عمهي المنصوري نائب المدير العام لمركز سلطان بن زايد، بجانب عدد من المسؤولين في النادي وملاك السلوقي وجمهور من محبي هذه الرياضة العربية التراثية، وعدد من السياح.

وكانت اللجنة المنظمة لـ «مهرجان سلطان بن زايد التراثي» حددت عدداً من الشروط والإجراءات لسباق السلوقي وهي اقتصار المشاركة على السلوقي العربي الأصيل «الأسحك والأهدب»، وضرورة وجود شريحة إلكترونية وألا يتعاطى السلق المتسابق أي نوع من المنشطات. وبينت اللجنة أنه يسمح للمشارك بتسجيل السلقان بأسمائها، بغض النظر عن عددها وعدم حصره بعدد محدد.. مشددة على أنه سيتم استبعاد أي سلق يشك في نسبه وأي سلق يتسبب بإصابة سلق آخر أثناء السباق، كما يستبعد أي سلق يتخلف عن الحضور في الشوط المحدد له، حيث لن يسمح له بالمشاركة في الأشواط التالية، وستلغى نتيجة أي سلق لا يتخطى خط النهاية أو يخرج من المضمار أو ينطلق قبل الصافرة.

ويسعى المهرجان من تنظيم فعالية السلوقي إلى إذكاء الوعي بهذه الرياضة باعتبارها جزءاً مهماً من التراث العربي وتعبيرها الصادق عن حياة البدو في الماضي، حيث تشكل المحافظة على ديمومتها أمراً مهماً وضرورياً. وتتميز السلوقي عن غيرها من كلاب الصيد بالذكاء والوفاء ومقدرتها على الصيد في أصعب الظروف، وتعتبر من أقدم أنواع الكلاب؛ إذ وجدت سلالتها منذ 13 ألف سنة في شبه الجزيرة العربية.