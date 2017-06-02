فتح باب الترشُّح لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة 2017

دبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، رئيس مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أعلنت المؤسَّسة عن فتح باب الترشُّح للجائزة، التي تهدف إلى تكريم أصحاب الإسهامات المتميزة في مجال المعرفة من أفراد ومؤسَّسات محلية وعالمية، وتحفيزهم على الإبداع والابتكار، والإسهام في بناء اقتصاد المعرفة. ويمكن الترشُّح من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالجائزة

www.knowledgeaward.com، حيث تُمنَح الجائزة للأفراد والجهات العامة والخاصَّة ممَّن تتوافر لديهم شروط استحقاقها، كما يمكن منح الجائزة لنفس الأفراد أو الجهات التي فازت بها في دورات سابقة، إذا توافرت فيهم الشروط المطلوبة، وتستمر عملية الترشُّح للجائزة حتى تاريخ 31 يوليو المقبل.

وحول هذا الموضوع، قال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، الأمين العام للجائزة: إنَّ جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة عزَّزت من أهمية مفاهيم نشر وإنتاج وتوطين المعرفة على مستوى المنطقة، لكونها جائزةً مرموقة تسعى إلى الإسهام في بناء اقتصاد المعرفة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وتعميق الثقافة المعرفية، والمحافظة على المنجزات الفكرية والإبداعية، من خلال تكريم أصحابها في مجالات إنتاج ونشر المعرفة.

وأضاف: «لقد نجحت الجائزة على مدى السنوات الماضية، في إبراز دور المعرفة في حياة الأفراد، كما رسَّخت الوعي بضرورة انخراط أفراد المجتمع في عمليات صناعة ونشر وإنتاج المعرفة، واليوم تبدأ الجائزة مرحلة جديدة في اختيار المبدعين الذين ستكرمهم، من خلال ترشُّحهم مباشرة للجائزة واستعراض إنجازاتهم وإسهاماتهم في نشر وإنتاج المعرفة أمام مجلس أمناء الجائزة ولجان تحكيمية متخصصة تضمُّ نخبةً من ذوي الخبرة والاختصاص في المجال الأكاديمي والمعرفي على مستوى المنطقة والعالم».