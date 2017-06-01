«الأبيض» يبدأ «المرحلة الأرجنتينية» من ماليزيا ويبحــث عن ودية

معتز الشامي (دبي)

يواصل منتخبنا الوطني تحضيراته في معسكر ماليزيا الذي وصل إليه اللاعبون مساء أمس، لبدء مرحلة الإعداد قبل مواجهة تايلاند في مشوار التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى «مونديال موسكو 2018»، ويخوضها «الأبيض» 13 يونيو الجاري في بانكوك.

ومع انطلاق المعسكر التحضيري في ماليزيا، يكون «الأبيض» بدأ رسمياً «المرحلة الأرجنتينية» تحت قيادة باوزا، الذي أصبح أكثر تفاهماً مع اللاعبين، رغم قلة الحصص التدريبية التي خاضها، والتي انطلقت أواخر الأسبوع الماضي، ولم يتدرب المنتخب مكتمل الصفوف منذ إعلان القائمة، إلا مساء أمس الأول، عقب نهاية مباراتي العين والأهلي في «الآسيوية»، وانتظام جميع اللاعبين، واكتمال القوة الضاربة للمنتخب، حيث غادرت البعثة بـ 27 لاعباً بعد استبعاد كل من إسماعيل الحمادي لاعب الأهلي، وإسماعيل أحمد لاعب العين بداعي الإصابة، بينما انتظم في المعسكر كل من علي مبخوت، محمد فوزي، خالد السناني، خلفان مبارك، فارس جمعة، من الجزيرة، محمد العكبري، حمدان الكمالي، طارق الخديم، إسماعيل مطر، خالد باوزير، عادل الحوسني «الوحدة»، طارق أحمد وسالم صالح «النصر»، حسن إبراهيم «الشباب»، عبد العزيز هيكل، عبد العزيز صنقور، وليد عباس، خميس إسماعيل، حبيب الفردان، أحمد خليل، ماجد ناصر «الأهلي»، أحمد برمان، مهند سالم، عمر عبد الرحمن، خالد عيسى، محمد أحمد «العين».

جدية وتركيز

وبدت الجدية والتركيز حاضرة في التدريبات الأخيرة، التي خاضها المنتخب على ملعب ذياب عوانة باتحاد الكرة، على جميع اللاعبين، وهو ما أثلج صدر الجهاز الفني بقيادة باوزا، الذي أبدى سعاته بحالة التفاهم الكبيرة التي وضحت بينه وبين اللاعبين، كما أبدى المدير الفني سعادته لتألق لاعبي العين الدوليين في مباراتهم ضمن إياب دور 16 لدوري أبطال آسيا أمام استقلال طهران، والفوز العريض بـ «نصف درزن»، فضلاً عن سعادته بتألق عمر عبد الرحمن الذي صنع هدفين وسجل مثلهما، بالإضافة إلى نجاحه في تشكيل خطورة دائمة على مرمى المنافس، وصنع فرصاً عدة للتسجيل خلال المباراة.