ديوكوفيتش و نادال عينهما على «فرنسا»

باريس(د ب أ)

تقدم لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش خطوة مهمة على طريق الدفاع عن لقبه في بطولة فرنسا المفتوحة «رولان جاروس» ثاني بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى بتغلبه على البرتغالي جواو سوزا 6 /‏‏ 1 و6 /‏‏ 4 و6 /‏‏ 3، في الدور الثاني للبطولة. في المقابل، تأهل الإسباني المخضرم رافاييل نادال، المصنف الرابع للبطولة، للدور الثالث، عقب فوزه على الهولندي روبن هاسه بنتيجة 6 /‏‏ 1 و6 /‏‏ 4 و6 /‏‏ 3 .

وشق ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم سابقاً، طريقه بنجاح إلى الدور الثاني ليلتقي اليوم الجمعة الأرجنتيني دييج شفارتزمان في الدور الثالث للبطولة، ويخوض ديوكوفيتش البطولة الحالية تحت قيادة مدربه الجديد أسطورة التنس الأميركي السابق أندريه أجاسي، ويأمل المصنف الثاني للبطولة في استكمال انطلاقته في النسخة الحالية ليحرز اللقب الثالث عشر له في بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى ليصبح على بعد لقب واحد من رصيد ألقاب الإسباني رافاييل نادال، والأميركي السابق بيت سامبراس. على الجانب الأخر لم يجد نادال 30 عاماً أي صعوبة تذكر في اجتياز عقبة منافسه الهولندي، ليحسم المباراة لصالحه بثلاث مجموعات نظيفة، ويتطلع نادال للتتويج بلقب البطولة للمرة العاشرة في تاريخه، ويسعى لأن يكون أول لاعب في تاريخ البطولات المفتوحة يفوز بإحدى بطولات جراند سلام الأربع الكبرى عشر مرات منذ العام 1968. وكان نادال قد توج ببطولات برشلونة ومدريد ومونت كارلو هذا الموسم، فيما صعد إلى المباراة النهائية في بطولات أستراليا المفتوحة، أولى بطولات جراند سلام الأربع هذا العام، وأكابولكو وروما.

وصرح نادال، الذي يرغب في استعادة اللقب الغائب عنه في العامين الماضيين عقب المباراة «سعيد بالعودة مرة أخرى إلى هنا، ربما هذه هي المسابقة الأهم في حياتي»، أضاف «أحاول دائماً أن أكون قوياً، وأن أقدم أفضل ما لدي في المباريات. أرغب دائماً في الاستمتاع بأدائي، ومن الجيد أن أنهي أي مباراة من دون خسارة أي مجموعة».