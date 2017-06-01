المنصوري بطلاً لسباق الرجال وروبسن تكتسح السيدات

العين (الاتحاد)
توج معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان الفائزين بسباق الدراجات الهوائية لبطولة العين الرمضانية، التي أقيمت منافساتها مساء أمس الأول، بمشاركة 85 دراجاً لفئتي الرجال والسيدات بمعدل 65 دراجاً للرجال و20 شاركن في سباق السيدات.
وأعطى الدكتور عبدالله الوحشي شارة انطلاق السباق الذي امتد لمسافة 40 كيلومتراً، بداية من أمام الحديقة المائية للمغامرات في منطقة المبزرة وانتهى عند قمة جبل حفيت، وحلّ أحمد يوسف المنصوري في المركز الأول وحصد جائزة العشرة آلاف درهمٍ، وجاء فليب ريكاردو ثانياً، وحل فيتور كارفالهو ثالثاً.
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وعلى مستوى الهواة المواطنين، جاء في المركز الأول أحمد المهيري من فريق النشامة، وحل نايف المرزوقي من فريق الوثبة ثانياً، وعلى مستوى هواة المواطنات جاءت مها خالد الظاهري في المرتبة الأولى، تلتها صفية مختار الصايغ في المركز الثاني.
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وفي المباراة الثانية في نفس المجموعة تغلب فريق الحزم علي الاتحاد بهدفين مقابل هدف في مواجهة كان عنوانها الندية، تقدم للحزم يوسف عياد في الدقيقة 11، ليعود الاتحاد إلى المباراة ويدرك التعادل في الدقيقة 20 عن طريق لاعبه خلفان حمدان، ولكن كان لنجم الحزم سمير خلوق رأي آخر، حيث سجل هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 25 ليحصد الحزم أول ثلاث نقاط. أدار المباراة أحمد مصبح وعلي شملان. وفي المجموعة الثانية فاز فريق «فيرلز فوت» على شباب الدار بهدف وحيد سجله اللاعب أوليجاما، بينما انتهت المواجهة الثانية بتعادل مزيد مع الجمعية الأردنية من دون أهداف في مباراة كان فريق مزيد هو الطرف الأفضل والأقرب للفوز، وقبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة طرد الحكم لاعب الجمعية الأردنية طارق خالد بالبطاقة الحمراء.
وتتواصل اليوم منافسات اليوم الثالث بإقامة أربع مباريات، حيث يلتقي فريق الجالية المغربية بفريق هيلي في المباراة الأولي للمجموعة الخامسة في الساعة العاشرة، فيما يواجه فندق سيتي سيزون فريق الشباب في مباراة يتوقع أن تأتي قوية من جانب فندق سيتي سيزون .
وفي المجموعة السادسة يلتقي فريق الاتحاد الرياضي للجامعات مع فريق أبوسلطان في المباراة الأولى، وتقام في الساعة العاشرة مساء، فيما يقابل رويال بلو فريق tow 2 four في المباراة الثانية.