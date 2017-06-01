أبوالقاسم وبيشوكس «مواجهة عالمية» في مبارزات «ند الشبا»

رضا سليم (دبي)

رسمت رياضة النبلاء «المبارزة» تابلوه رائعاً في أول مشاركة لها في صالة مكتوم بن محمد في النادي الأهلي، ضمن دورة ند الشبا الرياضية في نسختها الخامسة، التي تقام تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، لتكتب اللعبة البداية السعيدة، وتؤكد وجودها في النسخ المقبلة بعد مشاركة عدد كبير من اللاعبين الأولمبيين والدوليين يتقدمهم المصري علاء الدين السيد المتوج بالميدالية الفضية لسلاح الفلوريه في أولمبياد لندن 2012، والتونسية إيناس بوبكري الحاصلة على برونزية سلاح الفلوريه في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 وكلاهما حصل على «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، والفرنسي إروان لي بيشوكس الحاصل على برونزية الفرق لسلاح الفلوريه في أولمبياد ريو دي جانيرو، والبولندية بطلة العالم في سلاح الايبيه.

وشهد اليوم الأول لبطولة المبارزة تألقاً لافتاً للفتيات الإماراتيات، حيث قدمن مستويات رفيعة نالت الإعجاب، كما تميزت مواجهات بطولة المواطنات بتنافس كبير بين المشاركات، وبعد مواجهات قوية ومثيرة في فئة الايبيه مواطنات فتيات تأهلت للمباراة النهائية كل من العنود السعدي بالفوز في نصف النهائي على لطيفة الحوسني بنتيجة 15/‏11، ودانة شطاف بالفوز على فاطمة الكعبي بنتيجة 11/‏9.

وفي بطولة الفلورية دولي رجال، تأهل البطل المصري علاء الدين أبو القاسم المتوج بالميدالية الفضية لسلاح الفلوريه في أولمبياد لندن 2012، لمواجهة الفرنسي إروان لي بيشوكس الحاصل على برونزية الفرق لسلاح الفلوريه في أولمبياد ريو دي جانيرو، وتأهل البطلان الأولمبيان بعد أن تغلب الأول على الكويتي محمد ياسر بنتيجة 15/‏10، وتغلب الثاني على المصري عصام محمد 15/‏12.

وأعرب الشيخ سالم القاسمي رئيس اتحاد المبارزة عن سعادته بالمشاركة الكبيرة في أول ظهور للعبة في دورة ند الشبا الرياضية، «ناس»، موجهاً الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وقال:«نفخر بالعدد الكبير من المشاركين في الحدث، وهناك مكاسب كبيرة في تنظيم البطولة منها الاحتكاك على مستوى اللاعبين المواطنين، وأيضاً على مستوى الحكام والمدربين والإداريين الذين يشاركون في التنظيم كما أن وجود لاعبين ولاعبات ممن حققوا إنجازات عالمية وأولمبية يثري البطولة بشكل كبير».