«فخر وعز».. افتتاح مبهر لأولمبياد الضباط في ليلة من ألف ليلة وليلة

أبوظبي (الاتحاد)

شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حفل الافتتاح الرسمي لبطولة نادي ضباط القوات المسلحة الرياضية المفتوحة بنسختها الحادية والعشرين، الذي أقيم مساء أمس الأول في مسرح الجاهلي في مقر النادي.

وأشاد سمو الشيخ منصور بن زايد بالدور الكبير الذي يقوم به نادي ضباط القوات المسلحة على مدى السنوات الماضية، في دعم الفعاليات والنشاطات الرياضية والمجتمعية، واستقطاب الرياضيين الشباب، تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ما جعل النادي يحتل مكانة متميزة في مجتمع الإمارات، ويغذي روح التنافس الحضاري، دعماً للتنمية الرياضية في الدولة.

وتمنى سموه للمشاركين في البطولة النجاح والتوفيق، ودعا سموه القائمين على البطولة إلى مواصلة العطاءات لترسيخ مكانة البطولة إقليمياً وعالمياً، حيث أصبحت نسقاً ونمطاً رياضياً رفيعاً، التزم أهدافه الرياضية، وعزز من الهوية الوطنية، والولاء والانتماء للوطن والقيادة الرشيدة، كما شكر سموه اللجنة المنظمة على جهودها الكبيرة في تنظيم هذا الحدث.

وتابع سموه حفل الافتتاح الرسمي الذي جاء بعنوان «فخر وعز»، وتضمن فيديو شاملاً عن المسيرة الوطنية للقيادة الرشيدة، ودورها الريادي في رفد الوطن بمنجزات تاريخية ومكتسبات مهمة، كما شمل الحفل العديد من الفقرات الاستعراضية التي حازت رضا وإعجاب الحضور.