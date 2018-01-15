خبراء: تصنيف أبوظبي القوي يعزز جاذبيتها وقدرتها على تحقيق النمو المستدام

يوسف البستنجي (أبوظبي)

أكد خبراء ماليون ومصرفيون أن اقتصاد إمارة أبوظبي تمكن من تخطي الآثار السلبية لتقلبات أسعار النفط خلال السنوات الثلاث الماضية، وأن قوة الاقتصاد المدعوم بملاءة مالية عالية واحتياطيات ضخمة وإدارة رشيدة للصناديق السيادية على المدى البعيد، جاءت لتؤكد التصنيف الائتماني السيادي العالمي القوي للإمارة.

وقالوا: إن قوة التصنيف الائتماني يجعل من أبوظبي إحدى الوجهات المفضلة للمستثمرين ورؤوس الأموال، ويعزز الثقة باقتصاد الإمارة وقدرتها على تحقيق النمو المستدام، ويشكل دعامة أساسية لزيادة جاذبية الاقتصاد الإماراتي عامة.

وأوضح هؤلاء، أنه رغم تراجع أسعار النفط خلال السنوات الماضية، أظهر اقتصاد أبوظبي قدرة عالية على استيعاب الآثار الناجمة عن تراجع إيرادات النفط، وتمكن من الاستمرار في تحقيق النمو وحافظ على جاذبيته كإحدى الأسواق المستقرة عالية الثقة.

جاء ذلك تعقيباً على التقرير الذي أعلنت عنه «وكالة ستاندرد أند بورز»، خلال اليومين الماضيين، والذي أكد التصنيف الائتماني السيادي القوي لإمارة أبوظبي عند مستوى «AA»، ليبقى واحداً من أقوى التصنيفات الائتمانية للدول على مستوى العالم، والذي جاء مع نظرة مستقبلية مستقرة، وسط توقعات باستمرار اقتصاد الإمارة على تحقيق النمو خلال العامين المقبلين.