46 مليار درهم تجــارة أبوظبي الخـارجية خلال الربع الأول بنمو %4.2

بسام عبد السميع (أبوظبي)
ارتفعت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية عبر منافذ إمارة أبوظبي خلال الربع الأول بنسبة 4.2% لتصل إلى 45.9 مليار درهم، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب تقرير التجارة الخارجية السلعية غير النفطية الصادر عن مركز الإحصاء أبوظبي أمس.
وأوضح التقرير، أن هذا النمو ناتج عن ارتفاع قيمة المعاد تصديره من 4.6 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الماضي إلى 7.2 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الحالي، بارتفاع قدره 57.2% كما ارتفعت قيمة الواردات من 27.9 مليار درهم إلى 30 مليار درهم بنسبة 18.3%، بينما انخفضت الصادرات غير النفطية بقيمة 50.7% خلال الفترة نفسها لتصل إلى 5.7 مليار درهم الربع الأول من العام الحالي مقابل 11.5 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
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وبالنسبة للتجارة الخارجية، لأبوظبي في شهر مارس الماضي فقد ارتفعت قيمتها بنسبة 5.3% مقابل شهر مارس من العام الماضي وذلك نتيجة لارتفاع قيمة المعاد تصديره بنسبة 61.6% فضلًا عن انخفاض قيمة الواردات بنسبة 8% وتراجع قيمة الواردات بنسبة 3.4% خلال الفترة نفسها.