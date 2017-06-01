361 هـ - افتتاح الجامع الأزهر للعبادة والعلم، وبعد إقامة الصلاة لأول مرة فيه بالقاهرة، صار جامعاً وجامعة، جامعًا للعبادة، وجامعةً للعلم، وذلك منذ أكثر من ألف سنة، وقد أنشئ على يد جوهر الصقلي عندما تم فتح القاهرة 970 ميلادية، بأمر من المعز لدين الله أول الخلفاء الفاطميين بمصر، فبعدما أسس مدينة القاهرة شرع في إنشاء الجامع الأزهر، ووضع حجر أساس الجامع الأزهر في 14 رمضان سنة 359 هـ - 970م، وأتم بناء المسجد في شهر رمضان سنة 361 هـ - 972 م، فهو بذلك أول جامع أنشى في مدينة القاهرة المدينة التي اكتسبت لقب مدينة الألف مئذنة، وهو أقدم أثر فاطمي قائم بمصر.. وقد اختلف المؤرخون في أصل تسمية هذا الجامع، والراجح أن الفاطميين سموه بالأزهر، تيمناً بفاطمة الزهراء ابنة النبي صلى الله عليه وسلم وإشادة بذكراها.

وبعد الانتهاء من بناء المسجد، تم توظيف 35 عالماً من قبل السلطات في 989، ويعتبر المسجد ثاني أقدم جامعة قائمة بشكل مستمر في العالم بعد جامعة القرويين.

362 هـ- القاهرة تصبح حاضرة الدولة الفاطمية، حيث أعلن الخليفة المعز لدين الله القاهرة عاصمة لدولته، بعد أن كانت مدينة المهدية هي حاضرة الدولة الفاطمية.

960 هـ - القائد البحري طرغد بك يستولي على جزيرة كورسيكا ومدينة كاتانيا في صقلية بعد إبادته حاميتها، وتخليصه لسبعة آلاف أسير مسلم، ثم قام بتسليم كورسيكا للفرنسيين الذين لم يستطيعوا الاحتفاظ بها طويلاً أمام الأسبان الذين سيطروا عليها في العام نفسه.

1360 هـ - نهاية المقاومة الإيطالية في الحبشة.