ابتكار وتجديد في حلويات عنود الجسمي

هناء الحمادي(دبي)

أحبت صنع الحلويات الشهية، لذا تميز ما تجهزه بالابتكار والتجدد من خلال النكهات التي تضيفها، منذ بدايتها مع صناعة «الكوكيز» بنكهات جديدة ومذاق مختلف، وذلك بعد أن حصلت على رخصة انطلاقة من الدائرة الاقتصادية في دبي، لتحول فكرة أطباقها إلى مشروع ناجح يحظى بالإعجاب والتقدير.

عنود الجسمي صاحب المشروع أكدت أن الكثير من النسوة اتخذن باب صناعة الحلويات، وأبدعن فيه بشكل لافت وملحوظ، لكن الكثير منهن يقدم منتجات متشابهة في الطعم والمذاق، رغم الاختلاف في الشكل، لذا فالأمر لديها مختلف.. فدائما تحرص على صناعة منتج تفرد بالمذاق الطيب وحسن التنسيق والتقديم.

إعجاب الأهل والصديقات بأطباقها شكل الانطلاقة الأولى لمشروعها «melting.delights»، المتخصص بإعداد الحلويات، حيث تقول عنود «حبي لعالم المطبخ دفعني إلى إعداد أطباق من الحلويات بنكهات، نالت إعجاب الكثيرين، وأصبحت أروجها من خلال «إنستغرام»، موضحة أنها اختارت أن تكون لها بصمة خاصة مختلفة عن المشاريع الأخرى، فاهتدت إلى إعداد الحلويات بأحجام صغيرة ومسميات ونكهات متنوعة.

وتضيف: «زادت الطلبيات، وتنوعت المذاقات، وتعددت المسميات، ومن أهمها «ناما» الذي يعتبر ياباني المنشأ ويقدم على شكل مربعات، لكن بطريقتي الخاصة استطعت إعداده بنكهات مختلفة مثل «ناما بالتوت» المشكل المجفف وكذلك ناما بنكهة الزعفران والورد والكاكاو الأبيض».

وتوضح أن الطلبات تزداد على منتجاتها في المناسبات السعيدة خاصة شهر رمضان الكريم والأعياد، حيث تلك الفترة الزيارات والولائم العائلية التي لا تحلى الجلسة إلا بتناول أشكال مختلفة من الحلويات الشهية، مشيرة إلى أن أغلب زبائنها من الفتيات والشباب الذين وجدوا حلوياتها هدايا جميلة توزع على الأهل والأصدقاء. وتقول إن حلويات «الناما شوكليت» الأكثر إقبالاً من الزبائن، حيث تتضمن نكهات عدة، بالإضافة إلى الأحرف التي تزينها والتي لاقت استحسان الصديقات والأهل.