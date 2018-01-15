الناتج المحلي للدولة ينمو %60 خلال 10 سنوات إلى 1.5 تريليون درهم

بسام عبد السميع (أبوظبي)

نما الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال السنوات العشر الماضية، (بالأسعار الجارية)، بنسبة 60%، وبمعدل نمو سنوي بلغ 4.7% في المتوسط، ليتجاوز 1.5 تريليون درهم بنهاية العام 2017، مقابل 934 مليار درهم في عام 2008، بحسب البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية في الدولة، بما في ذلك توقعات المؤسسات الدولية والعربية للنمو الاقتصادي للإمارات لعام 2017.

وتضاعف الناتج المحلي الإجمالي للدولة حتى نهاية العام 2017 لأكثر من 230 مرة، مرتفعاً إلى 1.5 تريليون درهم، مقابل 6.5 مليار درهم خلال عام 1971، مع تقديرات بأن يبلغ بنهاية العام 2018 إلى 1.6 تريليون درهم، ليحتل المركز الثاني كأكبر اقتصاد عربي بعد المملكة العربية السعودية، وبحصة أكثر من 25% من الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي.

وشهد الاقتصاد الوطني للإمارات تطورات سريعة ومتلاحقة أثمرت، مع استمرار تركيز السياسات الاقتصادية الحكيمة، على توفير الأسس الصلبة والمتينة لنمو القطاعات كافة.

وانخفضت مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، لأقل من 30% بنهاية 2017، حيث استطاع اقتصاد الدولة أن يواجه تحديات عدة خلال السنوات الماضية، وينجح فيها بكل اقتدار، كما أن جميع المشروعات المعلنة في إطار رؤية الإمارات 2021، خصوصاً مشروعات البنية التحتية الكبرى، تنفذ من دون تأجيل أو إبطاء، وفقاً للجدول الزمني الخاص بها، ويأتي على رأسها مشروع مطار أبوظبي الدولي الجديد، ومطار آل مكتوم.