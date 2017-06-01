سمر الشامسي.. «رسالة خير» في حب الوطن

أحمد السعداوي (أبوظبي)

الدكتورة سمر الشامسي، واحدة من الوجوه الإماراتية المتميزة في مجال العمل الخيري، عبر طرح العديد من المبادرات والجهود الخيرية، ولكن بأسلوب مختلف اعتمد في كثير من مناحيه على استخدام الفن كوسيلة فعّالة في مواجهة آلام واحتياجات فئات تنتمي إلى عدة بلدان في أرجاء الأرض سافرت إليها، واختلطت بأبنائها في محاولة صادقة منها لمساعدتهم، وتلبية جزء من احتياجاتهم عبر هذه الجهود الخيرية، ومن أشهر تلك المبادرات، زيارتها لمخيمات اللاجئين السوريين مؤخراً، ضمن حملة «الفن في خدمة الإنسانية» التي رسمت السعادة على وجوه الكثيرين منهم، ما شجعها على التخطيط لتعميم تجربتها في أكثر من مكان في العالم خلال الفترة المقبلة.

رسائل خير

وتقول الشامسي، إنها أرادت من خلال المراحل المتعددة من حملة «الفن في خدمة الإنسانية» توصيل رسائل خير ومساعدة الآخرين، بما يتناسب مع الثقافة التي تربينا عليها في مجتمع الإمارات بأن نقدم يد المساعدة للآخرين، والعمل على تحسين ظروفهم بمختلف الأساليب، علماً أنها ركزت على الأطفال ضحايا الحروب والصراعات بالذهاب إلى حيث يوجد هؤلاء الصغار، خاصة الأشقاء ومن أطفال سوريا في مخيمي الإماراتي والزعتري للاجئين في المملكة الأردنية الهاشمية، حيث عملت على عمل مبادرات تزرع الفرحة وتبث الأمل في نفوسهم، وفي الوقت ذاته، يتم من خلال الفن مساعدة الأطفال على تفريغ الطاقات السلبية لديهم وتحويلها إلى طاقة إيجابية تعينهم على مواجهة الظروف الصعبة التي يعيشون فيها.

وأضافت: جميعنا يعلم أن الأهوال والمصاعب التي شاهدوها قد تولد لديهم بعض السلوكيات العدائية، غير أن اعتماد الرسم كـأحد أساليب التأهيل النفسي يخفف كثيراً من هذه الآثار النفسية غير المرغوب فيها، ومن هذه الناحية تم دمج الرسم مع الأعمال الإنسانية، خاصة وأنها تعمل في مجال الفن التشكيلي منذ سنوات عديدة وتدرك القيم الإنسانية العميقة التي يمكن للفن توصيلها وترسيخها في النفوس.