سمر الشامسي.. «رسالة خير» في حب الوطن

أحمد السعداوي (أبوظبي)
الدكتورة سمر الشامسي، واحدة من الوجوه الإماراتية المتميزة في مجال العمل الخيري، عبر طرح العديد من المبادرات والجهود الخيرية، ولكن بأسلوب مختلف اعتمد في كثير من مناحيه على استخدام الفن كوسيلة فعّالة في مواجهة آلام واحتياجات فئات تنتمي إلى عدة بلدان في أرجاء الأرض سافرت إليها، واختلطت بأبنائها في محاولة صادقة منها لمساعدتهم، وتلبية جزء من احتياجاتهم عبر هذه الجهود الخيرية، ومن أشهر تلك المبادرات، زيارتها لمخيمات اللاجئين السوريين مؤخراً، ضمن حملة «الفن في خدمة الإنسانية» التي رسمت السعادة على وجوه الكثيرين منهم، ما شجعها على التخطيط لتعميم تجربتها في أكثر من مكان في العالم خلال الفترة المقبلة.
رسائل خير
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وأضافت: جميعنا يعلم أن الأهوال والمصاعب التي شاهدوها قد تولد لديهم بعض السلوكيات العدائية، غير أن اعتماد الرسم كـأحد أساليب التأهيل النفسي يخفف كثيراً من هذه الآثار النفسية غير المرغوب فيها، ومن هذه الناحية تم دمج الرسم مع الأعمال الإنسانية، خاصة وأنها تعمل في مجال الفن التشكيلي منذ سنوات عديدة وتدرك القيم الإنسانية العميقة التي يمكن للفن توصيلها وترسيخها في النفوس.
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