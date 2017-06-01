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أميركي قتل رجلين دافعا عن مسلمتين: تسمون ما فعلته إرهاباً وأسميه وطنية!

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تاريخ النشر: الخميس 01 يونيو 2017

أبوظبي ـ (الاتحاد نت)

لا يخجل الأميركي جيرمى جوزيف كريستيان، المتهم بطعن رجلين حتى الموت وإصابة رجل ثالث عندما حاولوا إيقافه عن توجيه إهانات عنصرية لامرأتين مسلمتين، من جريمته العنصرية البشعة، ولا يبد أي ندم على ارتكابها، بل يعتبرها فعلاً وطنياً.

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية أن كريستيان ذو التاريخ العنصري الحافل قال خلال أولى جلسات محاكمته في مدينة بورتلاند بولاية أوريجون الأميركية: «تسمون ما فعلته إرهاباً، وأنا أسميه وطنية».

ويواجه كريستيان عقوبة القتل والتي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، لكن لم تنفذ ولاية أوريجون أي حكم بالإعدام منذ 20 عاماً.

وطعن كريستيان «35 عاماً» ثلاثة رجال في قطار ضواحي في مدينة بورتلاند بولاية أوريجون الأميركية يوم الجمعة الماضي عندما حاولوا تهدئته وكف أذاه عن المرأتين اللاتي كانت ترتدي إحداهن الحجاب.

وتوفي أحد الرجال الثلاثة وهو ريكي جون بست «53 عامًا» على الفور داخل القطار بينما توفي الرجل الثاني وهو تاليسين ميردين نامكاي ميش «23 عاماً» في المستشفى. وأصيب الثالث وهو ميكا ديفيد كول فليتشر «21 عاماً» بجروح خطيرة لكن جروحه لم تشكل خطرًا على حياته. ... المزيد
     
 

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