أبوظبي (الاتحاد)

يتعاون مطار أبوظبي الدولي مع شركة «موقف» المتخصصة في تصنيع أبرز تقنيات صف السيارات في مطارات الشرق الأوسط لتقديم خدمات الاعتناء بالسيارات في مبنى «سكاي بارك بلازا» مقابل مبنى المسافرين رقم 3 في المطار. وستقوم شركة «موقف» بتوفير مجموعة من الخدمات لتشمل غسيل وتنظيف السيارات على مدار اليوم، ما يجعلها خدمات مثلى للمسافرين المقيمين قرب المطار. وقال دان كابيل، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بالإنابة في مطارات أبوظبي «يسرنا إضافة خدمات تنظيف السيارات لمجموعة خدماتنا المميزة بالتعاون مع شركة موقف التي تعتبر أفضل الشركات الموفرة لحلول متنوعة ومبتكرة عالية الجودة، مما يجعلها الأمثل لسوق مطار أبوظبي الدولي».

من جانبه، ذكر أندرو بيريه، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال لشركة «موقف» «نفتخر بشراكتنا مع مطارات أبوظبي لتقديم خدماتنا الرائدة، حيث قمنا بإدارة وتصنيع مرافق الاعتناء بالسيارات وفقاً للمعايير الدولية لغسل السيارات ليتمتع المسافرون والزوار بخدمات تنظيف السيارات».