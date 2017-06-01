«الهلال» تزود مستشفى المخا بمضادات «الكوليرا»

عواصم (وام ووكالات)

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس، ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بالكوليرا في اليمن إلى 532 حالة منذ تفشي المرض في 27 أبريل الماضي. وقالت في حسابها على «تويتر»: إنه حتى الآن تم الإبلاغ عن 65300 حالة يشتبه في إصابتها بالمرض في 253 مديرية بـ19 محافظة، وأشارت إلى أنها قامت بتنقية أكثر من 24 ألف ناقلة مياه، و30 ألف خزان مياه في أمانة العاصمة صنعاء. في وقت تحدث المدير الإقليمي لمنظمة «يونيسف» خيرت كابالاري عن ارتفاع غير مسبوق في عدد الحالات التي يشتبه في إصابتها بالوباء بين الأطفال، وقال: «إن الوقت ينفد فيما يموت المزيد من أطفال اليمن كل يوم بسبب عوارض يمكن الوقاية منها، مثل الكوليرا وسوء التغذية»، مناشداً كل من يملك قلباً عدم السماح باستمرار مأساة أطفال اليمن، وداعياً إلى وقف النزاع في اليمن، واتخاذ خطوات فعلية لحماية الأطفال.

إلى ذلك، واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي دعمها للقطاع الصحي اليمني بالمعدات والمستلزمات الطبية اللازمة لتشغيل المستشفيات والمرافق الصحية، إلى جانب الأدوية، خاصة مضادات الكوليرا. كما قدمت 1000 سلة غذائية لجمعية تأهيل المعاقين في الضالع، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك، ودعماً للجمعية لجهودها في تأهيل هذه الفئة المهمة في المجتمع، لتنخرط مجدداً في الحياة ضمن الفئات الأخرى ولتمارس دورها.

وزود «الهلال الأحمر» مستشفى المخا بمديرية تعز بمضادات الوباء، في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها للمساهمة في احتواء المرض الذي تفشى في عدد من المحافظات اليمنية.

وعبر الطاقم الطبي بمستشفى المخا عن شكره وتقديره للإمارات قيادة وحكومة وشعباً ولهيئة الهلال الأحمر التي استنفرت إمكاناتها وطاقاتها لتوفير متطلبات احتواء الكوليرا، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة اليمنية. وثمن الطاقم ما تقدمه الهيئة من عون طبي عاجل ومتواصل في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها اليمن، خاصة في القطاع الصحي.

من جهته، شكلت السلطات المحلية والصحية في لحج لجنة طوارئ، من أجل مواجهة الكوليرا. وأشار مدير الصحة في لحج عبد الرزاق الشاطري إلى أنه تم نشر فرق الترصد الوبائي والتثقيف لمواجهة الوباء في مناطق بالمحافظة، وأن هناك آلية بين عدد من المكاتب الخدمية المشتركة للمساهمة في مجابهة المرض خلال الفترة المقبلة. وسجلت إحصاءات طبية أكثر من 20 حالة بمرض الكوليرا من أصل 100 حالة مشتبه في إصابتها في عدد من مديريات المحافظة، لكن السلطات أكدت أن الوضع الصحي تحت السيطرة.