سوق أبوظبي يدير 6 عموميات بتقنية «البلوك تشين»

أبوظبي (وام)

أدار سوق أبوظبي للأوراق المالية اجتماعات 6 جمعيات عمومية لشركات مدرجة في السوق «4 مساهمة عامة و2 مساهمة خاصة».

جرى خلال الاجتماعات عرض النتائج السنوية للعام 2016 ومناقشتها حسب الأصول والتصويت على قراراتها بتقنية «البلوك تشين»، وهي أحد الابتكارات التي وظفها سوق أبوظبي لخدمة الشركات لاختصار الجهد والكلفة مع ضمان أعلى درجات الدقة والشفافية في إدارة الجمعيات العمومية.

وأشاد راشد البلوشي الرئيس التنفيذي للسوق بنهج الشراكة والمبادرة الذي أظهرته الشركات الست في توظيف تقنية «البلوك تشين»، مطالباً المساهمين في الوقت ذاته بضرورة الاستفادة من هذه التقنية المتقدمة لتسهيل مشاركتهم في التصويت على قرارات الجمعيات العمومية.

وثمن البلوشي ما أبدته مجالس الإدارة والمساهمون من تقدير لكفاءة تقنية «البلوك تشين» في إدارة الجمعيات العمومية، مؤكداً أن هذه الجمعيات «عقدت بسوية عالية الدقة ووسعت من نسب مشاركة المساهمين المواطنين أو المقيمين أو الأجانب، والذين تضمن لهم هذه التقنية سلاسة في التصويت الإلكتروني وقدرة أرحب على المشاركة في تفاصيل الاجتماع كافة». وأعرب البلوشي عن ثقته بتقنية «البلوك تشين»، والتي ينفرد بها سوق أبوظبي ووصفها بأنها تقنية «كفيلة بأن تعظم النتائج الإيجابية وتوسع دائرة الشركات التي تعتمدها لاجتماعاتها العمومية تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية وتحقيقاً لرؤية أبوظبي الاقتصادية 2030».

وخلال النصف الثاني من 2016 أطلق سوق أبوظبي رزمة من الابتكارات التقنية في سياق ريادته الإقليمية والدولية، وذلك لتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب وتخفيض التكاليف الإدارية عليهم وتشجيعهم على التوسع الاستثماري في ظل وجود أطر تشريعية قوية.