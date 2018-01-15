اقتراحات موظفي «الإمارات للألمنيوم» توفّر 36 مليون درهم

دبي (الاتحاد)

قدم موظفو شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، 34.419 فكرة من خلال برنامج الاقتراحات خلال عام 2017، ما أدى إلى تحقيق وفورات في التكاليف بقيمة 36 مليون درهم، بما يمثل أكبر قيمة وفورات محققة من خلال برنامج اقتراحات الموظفين خلال عام واحد. وقد بدأت الشركة بتشغيل برنامج اقتراحات الموظفين منذ عام 1981، انطلاقاً من إيمانها بأن الأفراد الأقرب إلى آلية العمل هم الأفضل في تقديم الاقتراحات المطلوبة للتحسين ولتنفيذ الحلول البسيطة. ويتم إعلان أفضل الحلول والاقتراحات المقدمة شهرياً في الشركة، حيث يشارك الموظفون في الفوائد المالية لأفكارهم التي نفذتها الشركة، والتي عملت على توفير التكاليف.

من جانبه، قال عبد الله جاسم بن كلبان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم «يشكل التحسين المستمر أساس نجاحنا العالمي، ونحن نؤمن بوجود دور للجميع في جعل أعمالنا أفضل كل يوم. ويتيح برنامج الاقتراحات لجميع الموظفين البالغ عددهم 7000 موظف المساهمة بمعارفهم وخبراتهم لتحسين عملياتنا».

وفازت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بجائزتين ذهبيتين للتحسين المستمر من مجموعة دبي للجودة خلال نوفمبر الماضي، وحصلت على العديد من الجوائز العالمية عن برنامج اقتراحات الموظفين والأفكار الفردية بما في ذلك في «أفكار أمريكا» العام الماضي.