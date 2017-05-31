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125 مليار دولار قيمتها عالمياً وحصة الإمارات تتجاوز 40 مليار دولار

«الإمارات دبي الوطني» يطلق مؤشراً للصكوك المقومة بالدولار
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تاريخ النشر: الخميس 01 يونيو 2017

حسام عبدالنبي (دبي)

أطلق بنك الإمارات دبي الوطني، أمس «مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني ماركيت آيبوكس للصكوك المقومة بالدولار، والذي يغطي 98 صكاً صادرة عن 61 جهة بقيمة إصدار سوقية تتجاوز 90 مليار دولار.

ويضبط المؤشر الجديد الصكوك السيادية وشبه السيادية والمؤسسية في الأسواق الناشئة والمتقدمة، ويتضمن سندات مالية ذات تصنيف استثماري وأخرى دون درجة الاستثمار، وكذلك سندات غير مصنّفة ائتمانياً، بما يوفّر تمثيلاً واسع النطاق لسوق الصكوك العالمية.

ويجمع المؤشر بين مزايا الشفافية والتحليل متعدد الأبعاد والاستقلالية والمرونة، بما يمكّنه من توفير مقياس موضوعي دقيق للمستثمرين في قطاع الصيرفة الإسلامية.

وقال تيم فوكس، رئيس الأبحاث وكبير الاقتصاديين في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، إن قيمة الصكوك المصدرة عالمياً يتجاوز 350 مليار دولار، منها صكوك مقومة بالدولار ومتداولة في الأسواق العالمية بقيمة 125 مليار دولار، موضحاً أن حصة الخليج من الصكوك المقومة بالدولار تبلغ 65% وتستحوذ دولة الإمارات على نسبة 50% من الصكوك الخليجية المقومة بالدولار، وبما يجاوز 40 مليار دولار.

وأشار فوكس، إلى أنه على الرغم من وفرة المؤشرات المتاحة للسندات التقليدية، إلا أن السوق تفتقر إلى مؤشرات الصكوك الموثوقة والمتاحة بسهولة أمام المستثمرين، منوهاً بأن مجموعة الإمارات دبي الوطني كمزود رائد للأبحاث في المنطقة، تلتزم بتوفير معلومات مفصلة ومنتظمة حول سوق الصكوك إلى قاعدتنا المتنامية من المستثمرين. ... المزيد
     
 

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