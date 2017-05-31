«تنظيم الاتصالات» تستعرض أفضل ممارسات التحول الذكي

دبي (الاتحاد)

استضافت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ورشة عمل خاصة، حضرها ممثلون عن 40 جهة اتحادية في الدولة، استعرضت خلالها أفضل الممارسات ذات الصلة بمؤشري نسبة التحول الإلكتروني - الذكي للخدمات الحكومية، وجودة الخدمات الإلكترونية - الذكية.

وانطلقت أعمال الورشة بكلمة افتتاحية ألقاها سالم الحوسني، نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الذكية بالإنابة، ورئيس الفريق التنفيذي لمؤشر الخدمات الذكية، تطرق خلالها إلى أهم الممارسات الخاصة بمؤشري التحول الإلكتروني، وجودة الخدمات الإلكترونية - الذكية.

كما تم خلال الورشة أيضاً إطلاق الدليل الإرشادي لمؤشر تكامل الخدمات الإلكترونية - الذكية، والكتيب الإلكتروني لأفضل الممارسات، إضافة إلى تكريم 7 جهات اتحادية على جهودها المميزة وتعاونها مع فريق ممكنات الحكومة الذكية في سبيل الارتقاء بالخدمات الحكومية الذكية والتحول الذكي وهي وزارة المالية، وزارة الداخلية، وزارة التغير المناخي والبيئة، وزارة الاقتصاد، وزارة الطاقة، الهيئة الاتحادية للجمارك، الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة.

واستعرضت 6 جهات حكومية ممارساتها المتميزة في مؤشر جودة الخدمات الإلكترونية - الذكية حيث قدمت وزارة الاقتصاد شرحاً، مفصلاً عن خاصية البحث التفاعلي، بدورها استعرضت وزارة المالية خاصية تعبئة الاستمارة إلكترونيا والتي أدت إلى تقليص وقت تعبئة الاستمارة من قبل المتعامل والشرح التوضيحي للحقول.

وقال حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات على هذه الاستضافة: «استطعنا بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، وبروح الفريق الواحد، تحقيق نقلة نوعية على صعيد الحكومة الذكية تمثلت في التقدم على مسار البنية التحتية اللازمة لتحقيق الربط البيني والتكامل بين الخدمات على مستوى الجهات الاتحادية في الدولة. وتتمثل أهدافنا للمرحلة المقبلة في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بزيادة الربط بين الخدمات، وتعزيز الجودة، والاستخدام والرضا. ونحن ماضون في هذا الطريق بهمة وإصرار مستندين إلى روح التعاون التي أبداها أخوتنا في الجهات الحكومية، والتي نشكرهم عليها. ونحن على أمل بأن الأيام المقبلة ستشهد المزيد من الإنجازات على صعيد التحول الذكي وتطوير الخدمات الحكومية تعزيزاً لمجتمع واقتصاد المعرفة الرقمي».

بدوره، قال سالم الحوسني: «تم خلال الورشة استعراض مجموعة من التطورات المهمة من بينها خاصية الدخول الذكي التي تسمح للمتعاملين بالوصول إلى كل الخدمات الحكومية من دون الاضطرار لتكرار التسجيل في المواقع الحكومية المتعددة. كما قام فريق الممكنات الحكومية بتقديم تحليل شامل ومفصل حول أداء الجهات الاتحادية بشكل عام عن سنة 2016، وجهودها الرامية إلى زيادة نسب الإقبال على الارتقاء بجودة الخدمات وزيادة نسب الإقبال على استخدامها».