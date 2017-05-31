«تنظيم الاتصالات» تستعرض أفضل ممارسات التحول الذكي

دبي (الاتحاد)
استضافت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ورشة عمل خاصة، حضرها ممثلون عن 40 جهة اتحادية في الدولة، استعرضت خلالها أفضل الممارسات ذات الصلة بمؤشري نسبة التحول الإلكتروني - الذكي للخدمات الحكومية، وجودة الخدمات الإلكترونية - الذكية.
وانطلقت أعمال الورشة بكلمة افتتاحية ألقاها سالم الحوسني، نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الذكية بالإنابة، ورئيس الفريق التنفيذي لمؤشر الخدمات الذكية، تطرق خلالها إلى أهم الممارسات الخاصة بمؤشري التحول الإلكتروني، وجودة الخدمات الإلكترونية - الذكية.
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واستعرضت 6 جهات حكومية ممارساتها المتميزة في مؤشر جودة الخدمات الإلكترونية - الذكية حيث قدمت وزارة الاقتصاد شرحاً، مفصلاً عن خاصية البحث التفاعلي، بدورها استعرضت وزارة المالية خاصية تعبئة الاستمارة إلكترونيا والتي أدت إلى تقليص وقت تعبئة الاستمارة من قبل المتعامل والشرح التوضيحي للحقول.
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بدوره، قال سالم الحوسني: «تم خلال الورشة استعراض مجموعة من التطورات المهمة من بينها خاصية الدخول الذكي التي تسمح للمتعاملين بالوصول إلى كل الخدمات الحكومية من دون الاضطرار لتكرار التسجيل في المواقع الحكومية المتعددة. كما قام فريق الممكنات الحكومية بتقديم تحليل شامل ومفصل حول أداء الجهات الاتحادية بشكل عام عن سنة 2016، وجهودها الرامية إلى زيادة نسب الإقبال على الارتقاء بجودة الخدمات وزيادة نسب الإقبال على استخدامها».