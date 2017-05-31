المنصوري: 75% من مبادرات الاقتصاد الإسلامي تحقق نجاحات قياسية

دبي (الاتحاد)

أعلن معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، إحراز تقدم ملموس في القطاعات الاستراتيجية الثلاثة للاقتصاد الإسلامي، وهي التمويل الإسلامي والصناعات الحلال ونمط الحياة الإسلامي.

وأشار معاليه إلى أن أحد أهداف الاستراتيجية المحدثة للاقتصاد الإسلامي 2017-2021 هو تعزيز مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، من خلال مساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج الإجمالي المحلي لدبي والإمارات، وزيادة حصة الصناعات والمنتجات الحلال في حجم التجارة بالدولة، بالإضافة إلى التعاون المشترك مع الدول والأسواق العالمية لتطوير المنظومة العالمية للاقتصاد الإسلامي.

جاء تصريح المنصوري خلال الاجتماع الذي ترأسه لمجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، الذي انعقد أمس الأول في مقره بالمركز التجاري العالمي بدبي، بحضور أعضاء المجلس كافة.

وركز الاجتماع على تقويم تقدم الاستراتيجية في الربع الأول والثاني من عام 2017 ومناقشة أبرز التحديات لاستكمال تنفيذ أهدافها. واعتبر معالي المنصوري أن الزخم الذي أحرزته مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، منذ إطلاقها إلى اليوم، يستمد قوته من الاستراتيجيات التي تنتهجها دبي والإمارات في مجالات حيوية كالصناعة والطاقة والتنمية المستدامة والابتكار العلمي، ومن جهود الشركاء الاستراتيجيين لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي في تنفيذ المبادرات ضمن الجدول الزمني المحدد لها.