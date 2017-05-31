دورة «عالم دبي للرياضة» تفتح أكبر صالة

دبي (الاتحاد)

تفتح الدورة السابعة من عالم دبي للرياضة، أكبر صالة رياضية صيفية في المنطقة، أبوابها للزوار غداً، مع 17 لعبة رياضية، بمشاركة 10 أكاديميات متخصصة تقدم التدريبات الرياضية المتخصصة في مجموعة من الرياضات لكافة الأعمار والمستويات المهارية.

وتستمر لأكثر من 13 أسبوعاً حتى 2 سبتمبر 2017، في مركز دبي التجاري العالمي، ويقدم الحدث الرياضي الصيفي الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة هذا العام، مجموعة من الألعاب الجديدة والمثيرة منها، حلبة النينجا واريورز، وساحة الترامبولين، وملعب للبادل تنس، وغيرها.

وبهذه المناسبة قال أحمد الخاجه، النائب الأول للرئيس في مركز دبي التجاري العالمي: «نحن ملتزمون بتقديم مجموعة متنوعة من الألعاب الرياضية، وأنشطة اللياقة البدنية، في أكبر صالة رياضية صيفية على مستوى المنطقة، حتى يتمكن المقيمون في دبي وزوارها من المحافظة على لياقتهم، وتشجيع آخرين على البدء بعيش نمط حياة صحي ونشيط، خلال أشهر الصيف الحارة.

وقال حققنا نجاحاً كبيراً على مدار السنوات الماضية التي شهدت تغييراً إيجابياً لدى العديد من المشاركين في عالم دبي للرياضة الذين اختاروا لأنفسهم عيش نمط حياة رياضي أكثر صحة وإيجابية»، ونحن نشهد اهتمامًا متزايدًا من الأفراد والعائلات والشركات بالمشاركة في الألعاب الرياضية، وأنشطة اللياقة البدنية العديدة على مدار اليوم منذ بداية الحدث وحتى نهايته، وهو ما دفعنا من قبل إلى تمديد فترة الحدث لما شهدناه من إقبال كبير من جميع فئات الرياضيين من هواة ومحترفين، وسوف تمتد دورة هذا العام لثلاثة عشر أسبوعاً، وهي أطول دورة حتى الآن.

وتجمع الدورة السابعة من عالم دبي للرياضة 2017 في موقعه ذي التصميم الخاص مكيف الهواء، مجموعة من الرياضات الأكثر الشعبية، والأنشطة الحافلة بالإثارة، ويمتد الحدث الرياضي على مساحة نحو 270 ألف قدم مربع عبر قاعات الشيخ سعيد 1,2، 3، وأرينا المركز التجاري.

يشمل موقع الحدث 12 ملعبًا للريشة الطائرة مقدمة من شاتل تايم دبي، و4 ملاعب قياسية لكرة القدم الخماسية، و4 ملاعب قياسية لكرة القدم السباعية والرجبي، و6 ملاعب لكرة السلة، و3 ملاعب للتنس، وملعباً مصغراً للكريكت، وملعباً بالحجم القانوني للكرة الطائرة، وملعباً للبادل تنس، وحلبة للمصارعة، وصالة على أحدث طراز للياقة البدنية، وستوديو للياقة البدنية، وستوديو للدراجات الثابتة، وحلبة للنينجا واريورز، وساحة اللترامبولين، ومضماراً للجري، وساحة للتزلج، ومنطقة لتنس الطاولة.