سارا بيري تشارك في «أوبرا دبي» للاسكواش

دبي (الاتحاد)

أكدت لاعبة الاسكواش البريطانية سارا جين بيري، المصنفة الثانية في بلادها، أنها قادمة بقوة للمشاركة في نهائيات دبي لبطولات محترفي الاسكواش التي تستضيفها أوبرا دبي من 6 إلى 10 يونيو.

ويتميز أداء بيري، المصنفة السابعة عالمياً، بالانطلاقة القوية في بداية أي مواجهة، وملائمة نظام الأشواط الثلاثة لأسلوبها الهجومي، وصرحت بأنها لا تخشى خوض المواجهة على ملعب أوبرا دبي للاسكواش، رغم مشاركتها في الحدث للمرة الأولى.

وصلت بيري (27 سنة) إلى نهائيات دبي، إلى جانب اثنتين من مواطناتها، بعد أن نجحن جميعهن في دخول قائمة المصنفات الثماني الأُول على سلم ترتيب الطريق إلى دبي، وقدمت في بطولة العالم عروضاً قوية أوصلتها إلى ربع النهائي، وبلغت نصف نهائي دورة البطلات في نيويورك، وحجزت مكانها بجدارة في نهائي دبي عقب بلوغها نهائي بطولة بريطانيا المفتوحة قبل أن تسقط أمام مواطنتها لورا ماسارو، مصنفة بريطانيا الأولى وحاملة لقب السلسلة العالمية في دبي.

وقالت بيري: «لم يسبق لي أن زرت دبي من قبل أو شاركت في نهائيات بطولات محترفي الاسكواش؛ لذلك أنا متحمسة لخوض هذه التجربة، كان هدفي في مستهل الموسم أن أكون ضمن المصنفات الثماني الأُول عالمياً ونجحت في تحقيق ذلك، ووصولي إلى دبي يعد إنجازاً إضافياً كبيراً، سألعب دون ضغوط وأتمتع بهذه التجربة هناك، وأتطلع لتقديم أداء طيب أنهي الموسم به».

وتواجه بيري في مجموعتها بدبي منافسة شديدة متوقعة من قبل ثلاث من بطلات العالم هن: المصرية نور الشربيني التي تُوجت مرتين، والماليزية نيكول ديفيد التي فازت ببطولة العالم ثماني مرات، وولورا ماسارو، بطلة العالم لعام 2013.