الشارقة وسلوى الصباح يتأهلان في السلة

الشارقة (الاتحاد)

برعاية كريمة من قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، تتواصل الدورة التاسعة للملتقى الرمضاني الرياضي للمرأة، تحت شعار «للرياضة معانيها في رمضان نحييها»، والتي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

وافتتحت أول أمس مسابقات كرة السلة بثلاث مواجهات ساخنة، ضمن مباريات المجموعة الأولى بمشاركة فريق سلوى الصباح الكويتي، أسفرت عن ترقي الشارقة وسلوى الصباح إلى الدور الثاني من المسابقة، فيما خطف فريق أصحاب الهمم لكرة السلة في نادي الثقة الأضواء عبر تقديم استعراضات مبهرة في كرة السلة.

في المواجهة الأولى الافتتاحية أول من أمس، سجل فريق سيدات الشارقة لكرة السلة فوزاً سهلاً على سيدات نادي سلوى الصباح الكويتي بنتيجة 58 - 22، ليعوض فريق خسارته في المواجهة الثانية على حساب فريق سيدات الشرقية بنتيجة 41 - 38، فيما حقق فريق الشارقة فوزاً مستحقاً على فريق الشرقية في المواجهة الثالثة بنتيجة 53 - 14 ليتصدّر المجموعة الأولى، ويليه فريق سلوى الصباح ليرتقيا للدور الثاني من البطولة.

وأكدت هند محمد المرجاح، مدير وفد نادي سلوى الصباح الكويتي أهمية تنظيم مثل هذه الملتقيات في تطوير رياضة المرأة العربية، مشيرة إلى أن فريقهم يستفيد من الملتقى في إكساب اللاعبات خبرات تنافسية بالاحتكاك مع لاعبات محترفات ليس من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي وحسب، وإنما لاعبات عالميات، لاسيما أن معظم لاعبات فريق سلوى الصباح ناشئات وصغيرات في السن.