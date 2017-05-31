رضا سليم (دبي)

اختلطت أوراق المجموعة الأولى بمسابقة الكرة الطائرة في دورة ند الشبا الرياضية بنسختها الخامسة، التي تقام تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وتأجل حسم التأهل للمربع الذهبي للجولة الثالثة والأخيرة التي ستقام اليوم، حيث يلتقي فريق الحزم مع سبايدر تيم وفهود زعبيل مع المفاجأة في لقاء القمة على بطاقة التأهل، ويتأهل الفريقان معاً في حال خسارة فريق الحزم الذي يخوض مواجهة سهلة أمام سبايدر الذي خسر مباراتين، وخرج رسمياً من البطولة، وهو ما يعني أن بطاقتي التأهل محصورتان بين 3 فرق.

كانت الجولة الثانية من المجموعة فشلت في تأهل أي فريق للدور نصف النهائي، بعدما فاز المفاجأة على فريق سبايدر تيم 3-0، وبنتائج الأشواط 25-13 و25-21 و25-23، فيما فاز الحزم على فهود زعبيل 3-2، بنتائج أشواط، (20-25، 25-16، 25-23، 20-25، 17-15)

وبنهاية الجولة الثانية تصدر المفاجأة المجموعة الأولى بـ5 نقاط وخلفه فهود زعبيل بـ4 نقاط، وجاء الحزم ثالثاً بـ3 نقاط وسبايدر تيم في المركز الأخير دون نقاط.

من ناحية أخرى، ينطلق نحو 450 مشاركاً في أولى محطات رحلة «تحدي ناس الليلي» الذي يقام اليوم لفئة الفردي، على أن تقام الجولة الثانية الخميس المقبل 8 يونيو الجاري، وتكون مخصصة لمنافسات الفرق التي يشارك فيها 450 مشاركاً أيضاً.