بنجلاديش: الإعدام لـ 26 متهماً بالخطف والقتل

دكا (أ ف ب)

حكم على ستة وعشرين شخصا، منهم ضباط في القوات الخاصة لدى أجهزة الشرطة، بالإعدام أمس في بنجلايدش بعد إدانتهم بارتكاب جرائم في إطار تصفية حسابات بين مسؤولين في الحزب الحاكم. وفي نهاية محاكمة حظيت باهتمام كبير، أعلن قاض ان المشبوهين ال35 مدانون بعمليات خطف وقتل سبعة أشخاص في مدينة نارايانغاني جنوب دكا في أبريل 2014. وبعد مداولات استمرت عاما، حكم على 26 بالشنق وعلى 9 آخرين بالسجن من سبعة الى سبعة عشر عاما.

وخلال المحاكمة، وصفت النيابة كيف طلب نور حسين، العضو البلدي في نارايانغاني والعضو آنذاك في رابطة عوامي التي تتزعمها رئيسة الوزراء شيخة حسينة واجد، من عناصر إحدى وحدات خاصة قتل زميله وعدوه اللدود نذر الاسلام وأربعة من مساعديه.