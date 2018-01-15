أبوظبي (الاتحاد)

اتخذت «مجموعة أبوظبي المالية»، سوق أبوظبي العالمي في جزيرة المارية مقراً رئيسياً لها، متطلعةً إلى المزيد من التوسع فيما تمضي قدماً في مسار نموّها التصاعدي.

وقال جاسم الصديقي الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة أبوظبي المالية»: «يشكل افتتاح مقر مجموعة أبوظبي المالية في سوق أبوظبي العالمي مبعثاً لسرورنا، في ظل المكانة التي يتبوأها هذا السوق بوصفه أحدث المراكز المالية الإقليمية ومصدراً لإلهام وتحفيز قطاع الخدمات المالية حول العالم. وإضافة إلى ما توفره من موقع استراتيجي، يمتاز سوق أبوظبي العالمي ببيئتها التشغيلية المحترفة التي تتخذ من أحدث المعايير العالمية مقياساً لها».

وأضاف الصديقي: «إن افتتاح مقرنا في سوق أبوظبي العالمي يشكل خطوة مهمة في مسيرة النمو المتميز لأعمال وأنشطة مجموعة أبوظبي المالية. وقد تجاوز حجم الأصول تحت الإدارة لدى المجموعة 6 مليارات دولار، بعد أن نجحنا في إتمام العديد من الصفقات الاستثمارية وعمليات الاستحواذ ذات الطابع الاستراتيجي، التي تتناغم مع استراتيجيتنا الاستثمارية القائمة على إتاحة/ تحفيز العوائد للمساهمين».

وقال أحمد الصايغ رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: «نرحب أشد الترحيب بانضمام مجموعة أبوظبي المالية إلى عائلة سوق أبوظبي العالمي، ونهنئها على افتتاح مقرها في السوق.

كما يسرنا نجاح شركاتنا المحلية في مواصلة النمو والمثابرة على تسجيل الإنجاز تلو الإنجاز على المستويين المحلي والدولي. وبوصفه مركزاً مالياً عالمياً يؤكد سوق أبوظبي العالمي على المكانة التي تتبوأها الشركات المحلية كمكون رئيسي من مكونات السوق، ومساهم دائم في نمو الاقتصاد المحلي، وهذا المركز المالي المزدهر. ويسرنا أن نكون شركاء لمجموعة أبوظبي المالية والمنصة المفضلة التي سنثابر عبرها على تسجيل المزيد من النجاح والتطور».