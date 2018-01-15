أبوظبي (الاتحاد)
اتخذت «مجموعة أبوظبي المالية»، سوق أبوظبي العالمي في جزيرة المارية مقراً رئيسياً لها، متطلعةً إلى المزيد من التوسع فيما تمضي قدماً في مسار نموّها التصاعدي.
وقال جاسم الصديقي الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة أبوظبي المالية»: «يشكل افتتاح مقر مجموعة أبوظبي المالية في سوق أبوظبي العالمي مبعثاً لسرورنا، في ظل المكانة التي يتبوأها هذا السوق بوصفه أحدث المراكز المالية الإقليمية ومصدراً لإلهام وتحفيز قطاع الخدمات المالية حول العالم. وإضافة إلى ما توفره من موقع استراتيجي، يمتاز سوق أبوظبي العالمي ببيئتها التشغيلية المحترفة التي تتخذ من أحدث المعايير العالمية مقياساً لها».
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وقال أحمد الصايغ رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: «نرحب أشد الترحيب بانضمام مجموعة أبوظبي المالية إلى عائلة سوق أبوظبي العالمي، ونهنئها على افتتاح مقرها في السوق.
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