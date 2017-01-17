بريطانيا تريد مواصلة الالتزام باتفاق البرنامج النووي الإيراني

بروكسل (أ ف ب)

أعلن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أمس أن بلاده عازمة على «مواصلة» العمل بالاتفاق حول البرنامج النووي الايراني مؤكدا أنه يمنع طهران من امتلاك السلاح النووي. ورأى جونسون في بروكسل لدى وصوله الى اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أن هذا الاتفاق «صعب ومثير للجدل، لكنه منع الإيرانيين من حيازة التكنولوجيا النووية التي كانوا سيمتلكونها بدونه، ونعتقد أن لديه فوائد كبيرة».

وأكد ردا على انتقادات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب للاتفاق «نريد مواصلة تطبيقه». وكانت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني أعلنت أمس في بروكسل ان الاتحاد سيلتزم بالاتفاق حول البرنامج النووي الايراني الموقع عام 2015 بين طهران والدول الكبرى الست (الولايات المتحدة والصين وروسيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا). وقالت لدى وصولها الى اجتماع وزراء الخارجية ال28 إن «الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل من أجل احترام وتطبيق هذا الاتفاق البالغ الأهمية وخصوصا بالنسبة لأمننا».

وقال ترامب في مقابلتين نشرتهما صحيفتا «بيلد» الألمانية و«تايمز» البريطانية أمس أن الاتفاق النووي «من أسوأ الاتفاقات التي أبرمت حتى الآن» و«من أكثرها حماقة»، رافضا أن يؤكد ما إذا كان يعتزم إلغاءه.