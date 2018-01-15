إنفستكورب يطلق برنامج «نمير قيردار»

المنامة (الاتحاد)

كرّم إنفستكورب نمير قيردار، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي السابق للبنك، بإطلاق اسمه على أحد برامج زمالة آيزنهاور، تقديراً لمساهماته القيمة ودوره الرائد في تشجيع ثقافة الحوار العالمي وبناء علاقات دولية متينة تتجاوز الحدود والثقافات. ومن المقرر أن يتم منح «زمالة نمير قيردار» لأحد زملاء «آيزنهاور» ممن يظهر ذات المهارات القيادية وقيم النزاهة والتفاني التي جسدها قيردار، أحد الأمناء الدائمين لمؤسسة «زمالة آيزنهاور». وقد تم اختيار الآنسة شهد عطّار، السعودية العاملة في مجال تمكين المرأة ودعم نجاحها المهني في المملكة، لتكون الفائزة بالنسخة الأولى من «زمالة نمير قيردار».

ونجح نمير قيردار، من خلال منصبه كمؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي للبنك سابقاً، في إرساء أسس نموذج استثماري جديد يقوم على توفير جسر يربط بين رؤوس الأموال الخليجية والفرص الاستثمارية المجزية في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية. وتنحّى قيردار عن منصبه كرئيس لمجلس إدارة «إنفستكورب» في أكتوبر الماضي بعد مسيرة حافلة بالنجاح والإنجازات امتدت على مدى 35 عاماً.