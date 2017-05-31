أسرار خطيرة عن ملابسات وفاة «أميرة القلوب» تظهر للمرة الأولى

أبوظبي (الاتحاد نت)

أذاع التلفزيون الفرنسي الليلة الماضية تقريرًا يكشف سراً خطيراً يتعلق بملابسات حادث السير الذي أسفر عن وفاة الأميرة ديانا في باريس يوم 31 أغسطس 1997.

وجاء في التقرير &ndash بحسب ما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية اليوم الأربعاء &ndash أن السيارة المرسيدس التي كانت تقل ديانا وقت الحادث سبق وأن تحطمت في حادث آخر وأعيد بناؤها.

وذكر التلفزيون الفرنسي أيضاً أن تقريراً فنياً صدر قبل الحادث بشهرين حذر من أن السيارة غير صالحة للسير على الطرق، وأن السير بها على سرعة تزيد عن 37 ميلاً في الساعة، أو ما يعادل نحو 60 كيلومترًا في الساعة تقريباً، ينطوي على خطورة.

وأضاف أنه تم تجاهل المخاوف بشأن معايير السلامة والأمان في السيارة.

وأستأجر فندق باريس ريتز المملوك لرجل الأعمال المصري محمد الفايد السيارة وهي من طراز مرسيدس بنز إس 280 لصالح الأميرة ديانا. وكانت السيارة مملوكة لشركة إيتوال ليموزين التي توفر السيارات والسائقين لفندق ريتز.