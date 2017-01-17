البحرية الإسرائيلية تستهدف صيادين قبالة غزة

غزة (الاتحاد)
اعتقلت قوات من البحرية الإسرائيلية امس صيادين فلسطينيين اثنين قبالة ساحل بحر مدينة غزة وفق مصادر فلسطينية.
وذكرت المصادر أن تلك القوات صادرت قاربا كان على متنه الصيادان، بعد اعتقالهما بدعوى تجاوزهم مسافة الصيد المسموح بها إسرائيليا، وهي ستة أميال.
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وكان صياد أسماك فلسطيني قضى غرقا قبل أسبوع، بعد أن صدم زورق بحري إسرائيلي قارب صيد كان على متنه قبالة ساحل بحر مدينة غزة.
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وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ان قوات الاحتلال اعتقلت فجر أمس 20 فلسطينيا بينهم نائب عن حركة (حماس) وأسرى محررون.
وأوضحت الهيئة أن قوات الاحتلال اعتقلت 15 فلسطينيا من محافظة رام الله بينهم النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس أحمد مبارك والكاتب والأديب وليد الهودلي.
وأضافت انه تم كذلك اعتقال عبد الناصر أبومارية (17 عاما) وهو أسير محرر إضافة الى الصحفي محمد القيق الذي افرج عنه قبل أشهر بعد خوضه إضرابا عن الطعام مدة 94 يوما وثلاثة آخرين من مدينتي نابلس وبيت لحم.