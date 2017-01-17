البحرية الإسرائيلية تستهدف صيادين قبالة غزة

غزة (الاتحاد)

اعتقلت قوات من البحرية الإسرائيلية امس صيادين فلسطينيين اثنين قبالة ساحل بحر مدينة غزة وفق مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر أن تلك القوات صادرت قاربا كان على متنه الصيادان، بعد اعتقالهما بدعوى تجاوزهم مسافة الصيد المسموح بها إسرائيليا، وهي ستة أميال.

ووفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، فإن «زوارق بحرية الاحتلال هاجمت عدداً من مراكب الصيادين قبالة بحر مدينة غزة، وهي على بعد نحو أربعة أميال بحرية، وقامت بمطاردتها وإطلاق النار عليها وضخ مياه صوبها، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية في مركب صيد واحد على الأقل، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين».

وكان صياد أسماك فلسطيني قضى غرقا قبل أسبوع، بعد أن صدم زورق بحري إسرائيلي قارب صيد كان على متنه قبالة ساحل بحر مدينة غزة.

وبحسب مصادر فلسطينية، فإن البحرية الإسرائيلية اعتقلت أكثر من مائة صياد فلسطيني منذ بداية العام الماضي ضمن ما تقول إنه مكافحة عمليات تهريب أسلحة إلى غزة عبر البحر.

وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ان قوات الاحتلال اعتقلت فجر أمس 20 فلسطينيا بينهم نائب عن حركة (حماس) وأسرى محررون.

وأوضحت الهيئة أن قوات الاحتلال اعتقلت 15 فلسطينيا من محافظة رام الله بينهم النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس أحمد مبارك والكاتب والأديب وليد الهودلي.

وأضافت انه تم كذلك اعتقال عبد الناصر أبومارية (17 عاما) وهو أسير محرر إضافة الى الصحفي محمد القيق الذي افرج عنه قبل أشهر بعد خوضه إضرابا عن الطعام مدة 94 يوما وثلاثة آخرين من مدينتي نابلس وبيت لحم.