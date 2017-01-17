فلسطين تدعو لاصطفاف عربي ودولي لحماية القدس

علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

دعت الرئاسة الفلسطينية أمس إلى اصطفاف عربي ودولي لمواجهة خطر نقل السفارة الأميركية لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، «المعركة السياسية الكبرى القادمة، والتي تمثل تحدياً للعالم العربي، والمجتمع الدولي هي القدس».

ونبه أبو ردينة إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد أن القدس خط أحمر لا يمكن أن يقبل به أحد أو أن يسمح لأحد بأن يساوم عليها من خلال دولة ذات حدود مؤقتة، أو من خلال تنازلات تمس الأمن القومي الفلسطيني والعربي.

وقال «على الجميع التفاعل بجدية للتهديدات التي خلقت عدم الاستقرار والفوضى في المنطقة، وعلى الجميع أن يرى أولوية المواجهة لأن التاريخ الحديث المسكون بالعار، ليس اعتذاراً للتاريخ وليس امتيازاً». وأضاف أن «القيم المشتركة يجب أن تكون لها الأولوية للخروج من هذه المرحلة المضطربة بإنجازات وطنية وقومية، ولتمثل نقطة تحول تاريخية باتجاه المستقبل».