المعارضة السورية المسلحة تقرر المشاركة في محادثات أستانة

عواصم (وكالات)

قررت غالبية فصائل المعارضة السورية في ختام اجتماعاتها بأنقرة أمس، المشاركة في اجتماع أستانة في 23 من الشهر الحالي، مؤكدة أن جدول الأعمال سيقتصر على تثبيت وقف إطلاق النار بموجب الاتفاق الذي توصلت إليه روسيا وتركيا، بينما رفضت فصائل عدة المشاركة. في الوقت نفسه بحثت الخارجية الروسية الإعداد لمحادثات الأستانة مع الخارجية التركية ونائب المبعوث الأممي إلى سوريا.

وذكرت مصادر في المعارضة السورية أن محمد علوش رئيس الجناح السياسي لـ«جيش الإسلام» سيرأس وفد المعارضة إلى أستانة. وستشارك في الاجتماع فصائل «فيلق الشام، فرقة السلطان مراد، الجبهة الشامية، جيش العزة، جيش النصر، الفرقة الأولى الساحلية، لواء شهداء الإسلام، تجمع فاستقم، جيش الإسلام»، في حين أن الفصائل التي رفضت المشاركة أبرزها «أحرار الشام وصقور الشام وفيلق الرحمن وثوار الشام وجيش إدلب وجيش المجاهدين».

وأشارت المصادر إلى أن كل فصيل سيرسل ممثلين عنه، وقد تم تحديد الأسماء وتسليمها للجانب التركي الذي سيتولى عملية التنسيق مع الروس.

وأكد محمد علوش الذي كان يشغل منصب كبير المفاوضين في وفد الهيئة العليا للمفاوضات إلى جنيف، أن «كل الفصائل ستذهب، الكل موافق»، مضيفاً أن «محادثات أستانة هي بشأن وقف سريان الدم من جانب النظام وحلفائه، نريد وقف هذا المسلسل الإجرامي».