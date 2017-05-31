«الناتو» يبدي استعداده للمساهمة في تعزيز الأمن الليبي

طرابلس (وكالات)
أعرب أمين عام منظمة حلف شمال الأطلسي «ناتو» ينس ستلوتنبرج، عن دعم الحلف حكومة الوفاق الوطني الليبية، وذلك في اتصال هاتفي تلقاه منه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج بحثا خلاله تطورات الوضع السياسي والأمني في ليبيا، وفق ما ذكره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس.
وأعرب السراج عن أمله في أن يساهم التعاون مع حلف «ناتو» في تحقيق الاستقرار والأمن في ليبيا، حسب موقع «بوابة الوسط» الإخباري.
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وكان السراج بحث مع ستلوتنبرج، في اجتماع سابق عُقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، مجالات وبرامج الدعم التي يمكن للحلف تقديمها في قطاعي الدفاع والأمن، وبما يساهم في الرفع من القدرات والتأهيل المؤسسي للقوات الليبية.
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