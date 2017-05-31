«الناتو» يبدي استعداده للمساهمة في تعزيز الأمن الليبي

طرابلس (وكالات)

أعرب أمين عام منظمة حلف شمال الأطلسي «ناتو» ينس ستلوتنبرج، عن دعم الحلف حكومة الوفاق الوطني الليبية، وذلك في اتصال هاتفي تلقاه منه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج بحثا خلاله تطورات الوضع السياسي والأمني في ليبيا، وفق ما ذكره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس.

وأعرب السراج عن أمله في أن يساهم التعاون مع حلف «ناتو» في تحقيق الاستقرار والأمن في ليبيا، حسب موقع «بوابة الوسط» الإخباري.

ونقل المكتب عن ستلوتنبرج قوله إن الحلف يدعم بقوة حكومة الوفاق الوطني، مشيدًا بجهود السراج لبناء مؤسسة عسكرية واحدة في البلاد. وأعلن أن الحلف وافق على تقديم المشورة إلى ليبيا في مجال بناء مؤسسات الدفاع والأمن.

وكان السراج بحث مع ستلوتنبرج، في اجتماع سابق عُقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، مجالات وبرامج الدعم التي يمكن للحلف تقديمها في قطاعي الدفاع والأمن، وبما يساهم في الرفع من القدرات والتأهيل المؤسسي للقوات الليبية.

وفي سياق آخر، حذر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، أي مجموعةٍ مهما كانت صفتُها وبأي مبررٍ من محاولةِ الدخولِ الى طرابلسَ دون تنسيقٍ وتحت إشرافٍ كاملٍ من حكومةِ الوفاق والأجهزةِ الأمنية التابعةِ لها، مؤكداً أن الحكومةَ ستضرب بيدٍ من حديدٍ كلَ من تسول له نفسُه ترويعَ المواطنين، والعبثَ بأمن العاصمةِ من جديد.