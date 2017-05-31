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الرئيس الفرنسي يدين هجوم المنيا.. والأزهر يضع مسودة قانون مكافحة العنف باسم الدين

السيسي: لن نتردد في ضرب الإرهاب أينما وجد
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تاريخ النشر: الأربعاء 31 مايو 2017

أحمد شعبان، وكالات (القاهرة)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أهمية تعزيز الجهود الدولية الرامية لمكافحة الإرهاب، مشدداً على أن مصر لن تتردد في الدفاع عن نفسها من خطر الإرهاب أينما وجد.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف في بيان له، إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي أمس من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي أكد خلاله إدانة بلاده التامة للحادث الإرهابي الذي وقع في محافظة المنيا الجمعة الماضية، وخلّف عشرات القتلى والجرحى.

وشدد ماكرون، وفقاً للبيان على «تضامن بلاده الكامل مع مصر في مواجهة الإرهاب الأسود الذي أصبح يهدد العالم بأسره، معرباً عن خالص التعازي لأسر الضحايا.

وأوضح أن الجانبين اتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق حول عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، من بينها الوضع في ليبيا، وسبل الدفع قدما بالعملية السياسية هناك، بما يعيد الاستقرار إلى الأراضي الليبية ويحفظ وحدتها.

وفي سياق متصل، قدم وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبدالغفار تقريراً إلى الرئيس المصري عن سير التحقيقات الخاصة بالحادث الإرهابي الذي شهدته محافظة المنيا، والإجراءات التي تم اتخاذها لملاحقة الجناة وتسليمهم للعدالة. ... المزيد
     
 